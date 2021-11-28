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İspanyol Bitki Beslenme Uzmanları Adana'da - Son Dakika

İspanyol Bitki Beslenme Uzmanları Adana'da

28.11.2021 09:54
İspanyol Bitki Beslenme Uzmanları Adana'da

Gübre sektöründe gelişen teknolojiyi takip ederek çiftçiye çözümler sunarak bir dünya markası olan İspanyol Antonio Tarazona firması tarafından tarla grubunda üretilen bitki beslenme takviyeleri, firmanın Türkiye temsilcisi olan Adana merkezli Agronil Tarım tarafından düzenlenen toplantıda,...

Gübre sektöründe gelişen teknolojiyi takip ederek çiftçiye çözümler sunarak bir dünya markası olan İspanyol Antonio Tarazona firması tarafından tarla grubunda üretilen bitki beslenme takviyeleri, firmanın Türkiye temsilcisi olan Adana merkezli Agronil Tarım tarafından düzenlenen toplantıda, bölge çiftçisine tanıtıldı.

Agronil Tarım, İspanyol bitki beslenme uzmanlarını bölge çiftçileri ve bayileriyle buluşturdu. Toplantıda, İspanyol uzmanlar, konvansiyonel gübreler ile üretilen ürünlerin, yeni teknoloji gübrelerle beslenerek üretilen ürünler arasındaki farkları gösteren deneme sonuçlarını görseller eşliğinde anlattılar.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Agronil Tarım Kurucusu Ziraat Mühendisi Taner Kaplan, "Agronil Tarım olarak Türkiye, Kıbrıs ve Türki Cumhuriyetler Temsilciliğini yapmakta olduğumuz, 70 yıllık bitki beslenme tecrübesiyle Antonio Tarazona firmamızdan Dr. Mohamed Chakir Boulaich ile mikrogranül gübre uzmanı Alberto de La Pena, tarla bitkilerinde Türkiye'de içeriği ile ilk ve tek olan Organomineral mikrogranül gübre Rootway Perfect, DMPP inhibitörlü Nitrene 15-15-15 (25 S) ve BASF'in Limus inhibitör teknolojisi ile şelatlanmış ENEBE 40 ürünlerinin yüksek verim ve sürdürülebilir tarım için teknolojileri ile kullanım detaylarına ilişkin sizlere sunum yapacaklardır. Son derece verimli geçeceğine inandığım toplantımıza katılımınızdan dolayı sizlere ve değerli konuşmacılarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Kaplan'ın açılış konuşmasının ardından mikrogranül gübre uzmanı Alberto de La Pena, öncelikle firmanın 70 yıllık köklü geçmişi ve çevreye duyarlı üretimine ilişkin bilgi paylaşımında bulunarak, "Ürünlerimizi dünyanın 46 ülkesinde çiftçilerin hizmetine sunuyoruz. Ancak, markamızın merkezi İspanya'dan sonra en fazla Türkiye'deyiz" dedi.

"Çiftçi tarlasını ekerken 4 soruya cevap arıyor"

Bir çiftçinin tarlasını ekerken öncelikle 4 sorunun cevabını aradığını belirten Alberto de La Pena, "Toprağımın özelliği nedir? Yani toprağını tanımak, toprağının NPK oranını bilmek ister. Üçüncü olarak NPK'nın toprak içinde dağılımını bilmek ister" diyerek, azot, fosfor ve potasyumun toprak içinde nasıl hareket ettiğini grafiklerle açıkladı.

Alberto de La Pena, 18 gün sonra yaşanan değişimi de yine grafiklerle gösterip, özellikle fosforun hareketlerine dikkati çekerek, "Fosfor hiç kıpırdamayan bir elementtir. Son olarak da potasyumun 18 gün sonunda yine çok az bir hareketliliği olduğunu görüyoruz" dedi. Alberto de La Pena, Fosforun kökten en fazla 2.5 mm, potasyum da 7.5 mm'ye kadar uzaktan alınabildiğine vurgu yaptı.

Uyguladıkları gübrenin bitkinin köklerinde nasıl dağıldığını ve nasıl beslendiğini grafiklerle gösteren Alberto de La Pena, şöyle devam etti;

"Yani ahıra konulan bir at samandan uzak tutulduğunda nasıl beslenemez ise fosforu da 2.5 mm'den uzak tuttuğunuzda bitki beslenmez, aç kalır. Özet olarak bu bitkilerden verim alabilmek için birinci olarak fosforun güzel kullanılması, ikinci olarak inhibitörlü azot kullanılması, üçüncü olarak da bunun hepsinin birleşiminden sonra sonucuna varacağız."

Bitkinin ilk gelişimini teşvik ediyor

Alberto de La Pena, Türkiye'nin ilk ve tek organomineral mikrogranül gübresi olan

Rootway Perfect adlı ürünü çiftçilere tanıtırken, bu gübrenin bitkinin ekim sırasında ihtiyaç duyduğu besinleri sağlama özelliğine dikkati çekerek, "Bu gübre, mahsulün ilk gelişimini teşvik etmek için yüzde 2 Taravert Amısol ile birlikte yüksek oranda organik madde ve organik karbon içeren mikro kompleks bir gübredir. Toprağa 4 kg/da kullanıldığında, içeriğindeki yoğun aminoasit yapısı sayesinde toprağa ekstra olarak 1 kg/da Taravert Amisol uygulaması yapmış olursunuz dedi.

Bu gübrenin daha fazla kök ve vejetatif gelişimi desteklediğini ve filizlenmenin gücünü artırarak (başlangıç etkisi) büyümeyi uyardığını ve çevresel değişikliklere karşı direncini artırdığını ifade eden Alberto de La Pena,, "Kök sistemini iyileştirir, mahsulün enerji tasarrufunu sağlar, makrobesinlerin ve mikro besinlerin emilimini ve bitkisel gelişimi destekler" diye konuştu.

30 gün kaybolmadan toprakta duran akıllı azot

Alberto de La Pena, Türkiye'nin ilk ve tek Limus teknolojili akıllı azot gübresi Enebe 40 hakkında geniş kapsamlı bilgilendirmede de bulunarak, şöyle devam etti:

"Normal üre azotu ilk 4 günde hava durumuna göre yüzde 60 kayıp yaşar. Enebe 40 Limus teknolojili inhibitörlü azot sayesinde toprağa uygulandıktan 30 gün sonrasına kadar hiç kayıp yaşamadan durur ve bitki tarafından yüzde 95 kullanılır. Limus sayesinde 60 kg/ normal üre yerine, 36 kg/da Enebe 40 akıllı azot kullanılır. Üre amonyum sülfat ve Basf'in tescilli markası Limus inhibitörünün birleşimi sayesinde paranızı boşa harcamazsınız."

Alberto de La Pena, bu gübrenin üretimde artışla birlikte hasat kalitesini de iyileştirdiğini belirterek, İspanya'daki uygulama sahalarında yaptıkları deneme üretimine ilişkin görselleri katılımcılarla paylaştı.

Antonio Tarazona firması bitki beslenme uzmanı Dr. Mohamed Chakir Boulaich ise İçeriğindeki azot, fosfor ve potasyum sayesinde çiftçilerin ürünleri için ihtiyaç duyduğu birçok maddeyi bir anda karşılayan NPK gübre konusunda bilgi paylaşımında bulunarak, katılımcıların sorularını yanıtladı.

İnteraktif ortamda, katılımcılarla sohbet eşliğinde ve oldukça verimli geçen bilgilendirme toplantısında, uzmanlar, konukların konuya ilişkin sorularını da yanıtladıktan sonra düzenlenen yemekte de ikili görüşmeler yapma fırsatı buldular. - ADANA

İspanyol Bitki Beslenme Uzmanları Adana'da
İspanyol Bitki Beslenme Uzmanları Adana'da
İspanyol Bitki Beslenme Uzmanları Adana'da

Türkiye, Tarım, Adana, Bitki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İspanyol Bitki Beslenme Uzmanları Adana'da - Son Dakika Ekonomi


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