Ispartalı vatandaşlar Tarım Kredi'den daha fazla ürün talep etti - Son Dakika
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Ispartalı vatandaşlar Tarım Kredi'den daha fazla ürün talep etti

15.08.2022 17:24
Ispartalı vatandaşlar Tarım Kredi'den daha fazla ürün talep etti

Isparta'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası indirime giren Tarım Kredi Kooperatif marketine gelen vatandaşlar, daha fazla ürün gelmesini talep etti.

Isparta'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası indirime giren Tarım Kredi Kooperatif marketine gelen vatandaşlar, daha fazla ürün gelmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası bin 400 markette 30'dan fazla temel ihtiyaç ürününde indirim kararının ardından Isparta'da Tarım Kredi Kooperatif marketinin şubelerinde yoğunluk oluştu. Merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki Tarım Kredi Kooperatif marketlerine gelen vatandaşlar, daha fazla ürün gelmesi talebinde bulundu.

Alışveriş için markete geldiğini belirten vatandaş Ünal Arı, "Alışveriş yaptım ama toz şeker ve ayçiçek yağının büyüklerinden yok. Pirinç ve makarna da indirim var, ben de makarna, peynir, küp şeker aldım" dedi.

"Fiyatlar uygun ama Isparta'ya yetmiyor"

Kooperatifin fiyatlarını beğendiğini belirten Tayyar Şahin, "Yağ gelmiyor, soruyoruz depoda yok diyorlar. Fiyatlar uygun ama Isparta'ya yetmiyor. Yeterli miktarda gelirse daha iyi olur" diye konuştu.

"Ürünler sınırlı sayıda geldiği için yok"

Alışveriş yapan İbrahim Üstün, "Bazı ihtiyaçlarımız vardı, almak için geldik. İndirimli satılan Türk kahvesi sınırlı sayıda geldiği için yok. Sınırlı sayıda geliyor, kapış kapış alındığı için bulamıyoruz" dedi.

Bazı vatandaşların alışveriş yaparak marketten ayrıldığı görülürken, bazı vatandaşların ürün bulamayarak ayrıldığı gözlemlendi. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Isparta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ispartalı vatandaşlar Tarım Kredi'den daha fazla ürün talep etti - Son Dakika

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