Isparta'da ekmeğe 1 TL zam geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da ekmeğe 1 TL zam geldi

30.03.2022 17:53
Isparta'da ekmeğe 1 TL zam geldi

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından büyük ve küçük ekmeğe 1 TL zam yapıldığı bildirildi.

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından büyük ve küçük ekmeğe 1 TL zam yapıldığı bildirildi.

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları tarafından yapılan açıklamada, 2 TL'ye 200 gram olarak satılan küçük ekmeğin gramının 220'ye çıkarılarak fiyatının 3 TL, 5 TL'den satılan 440 gram ev ekmeğinin ise gramajının sabit tutularak fiyatının 6 TL olarak belirlendiği açıklandı. Simidin ise 3 TL'den satılmaya devam edileceği öğrenildi. - ISPARTA

YORUMLAR
500
Dünya tarihinin en büyük banka soygununda 2 kişi yakalandı! Polislere başarı belgesi verildi Dünya tarihinin en büyük banka soygununda 2 kişi yakalandı! Polislere başarı belgesi verildi Isparta'da ekmeğe zam yapıldı Isparta'da ekmeğe zam yapıldı

Esnaf ve Sanatkarlar, Türk Lirası, Isparta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Isparta'da ekmeğe 1 TL zam geldi - Son Dakika


Son Dakika
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:43 Depremzedelere AK Parti İzmir İl Başkan Danışmanı Mustafa Kandil'den olay sözler: Şov yapmaya gelmişler
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
16:31 Ukrayna'dan açıklama: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz
16:22 Müge Anlı Suriye uyruklu adama tepki gösterdi: Silaha meraklıysan gitseydin de ülkeni korusaydın
16:14 KOSGEB'in faizsiz 100 bin lira kredi desteği için son tarih yarın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 18:00:23. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta'da ekmeğe 1 TL zam geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement