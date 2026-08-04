Isparta'nın temmuz ihracatı yüzde 56 arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta'nın temmuz ihracatı yüzde 56 arttı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın temmuz ihracatı 71,2 milyon dolara ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 arttı.

Isparta'nın temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artarak 71 milyon 198 bin dolara yükseldi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, gazetecilere, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan temmuz ayı ihracat verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, kentin ihracatta son aylarda güçlü bir ivme yakaladığını söyledi.

Çelik, geçen yıl temmuz ayında 45,5 milyon dolar olan ihracatın bu yıl aynı dönemde 71 milyon 198 bin dolara ulaştığını ifade ederek, artışın Isparta'nın üretim kapasitesi ile dış pazarlardaki etkinliğinin güçlendiğini gösterdiğini kaydetti.

Yılın ilk yedi ayında ihracatın 302 milyon dolara çıktığını belirten Çelik, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik artış sağlandığını ve bu tablonun kent ekonomisi açısından sevindirici olduğunu vurguladı.

Temmuz ayında en fazla ihracatın 29 milyon 838 bin dolarla yaş meyve ve sebze sektöründe gerçekleştirildiğini bildiren Çelik, "Bu sektörü 9 milyon dolarla madencilik ürünleri, 8 milyon dolarla çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, 7 milyon 494 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ile 3 milyon 779 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün takip ediyor." dedi.

Ülkelere göre ihracatta ilk sırada 15 milyon 709 bin dolarla Almanya'nın yer aldığını ifade eden Çelik, Almanya'yı 8 milyon 514 bin dolarla ABD, 5 milyon 892 bin dolarla Fransa, 5 milyon 198 bin dolarla İspanya ve 4 milyon 421 bin dolarla Rusya'nın izlediğini kaydetti.

Son iki ayda ihracatta dikkat çekici bir toparlanma yaşandığını dile getiren Çelik, "Haziran ayında da aylık bazda yüzde 60 artış kaydedildi, temmuz verileri de bu yükseliş eğilimini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Isparta, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Isparta'nın temmuz ihracatı yüzde 56 arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü
Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu
Danimarka’da askerlik 11 aya çıkarıldı Danimarka'da askerlik 11 aya çıkarıldı
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı
İtalya’da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı İtalya'da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı

16:39
Batman’daki mezarlık katliamında yeni gelişme Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
Batman'daki mezarlık katliamında yeni gelişme! Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
16:36
Şamil Tayyar duyurdu İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:55
Pes dedirten görüntü Bir insan kendine bunu neden yapar
Pes dedirten görüntü! Bir insan kendine bunu neden yapar?
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 18:17:50. #7.12#
SON DAKİKA: Isparta'nın temmuz ihracatı yüzde 56 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.