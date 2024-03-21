İsrail'de çalışan Filistinli işçilerin yokluğu iki ekonomiyi de etkiliyor

Ekonomi

İsrail'de çalışan Filistinli işçiler, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle 6 aydır iş yerlerine dönemezken, bu durum iki tarafın ekonomisini de etkiliyor.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre, 2023'ün üçüncü çeyreğinin sonuna kadar İsrail'de çalışan Filistinli işçi sayısı yaklaşık 178 bin, ancak bu sayı, resmi olmayan yollardan İsrail'e giren Filistinli işçileri de ekleyince ortalama 210 bine yükseliyor.

İsrail'de çalışan Filistinli işçilerin gelir kapısının kapanmasıyla Filistin ekonomisi büyük kayıplara maruz kalsa da bu durumdan İsrail ekonomisi de karlı çıkmadı.

İsrail Maliye Bakanlığının yayımladığı verilere göre, inşaat, tarım ve sanayi alanlarında Filistinli işçilerin yokluğunun üretime ayda 3 milyar şekel (yaklaşık 840 milyon dolar) zarar verdiği tahmin ediliyor.

İsrail'in, 6 aylık kaybı 5 milyar doları aştı

Filistinli işçilerin inşaatlara, çiftliklere ve fabrikalara erişiminin engellendiği 6 ayda, İsrail'in toplam kaybı 5 milyar doları aştı.

Tel Aviv borsasındaki inşaat sektörü endeksine ilişkin veriler, sektörün 2023 yılında yüzde 18'den fazla düştüğüne, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı tarihi de kapsayan 2023'ün son çeyreğinde düşüş oranının ise yüzde 60'ı aştığına işaret ediyor.

Ayrıca, tarım sektörü endeksinin de 2023'te yüzde 13'ten fazla düşüş kaydetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını başlatmasından bu yana Filistinli işçilerin girişinin engellenmesiyle meydana gelen büyük zarardan dolayı İsrail'deki işçi sendikaları birçok kez hükümetle karşı karşıya geldi.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'ye saldırıların sürdüğü dönemde Filistinli işçilere alternatif olarak Hindistan, Filipinler ve Tayland'dan gelen Asyalı işçi sayısını iki katına çıkarmaya çalışsa da İsrail Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkeye gelen Asyalı işçi sayısı bini aşmıyor.

Öte yandan, İsrail'de Filistinli işçilerin girişinin engellenmesini destekleyen işçi sendikaları da bulunuyor.

Yaklaşık 100 bin işçinin kayıtlı olduğu Ulusal İşçi Sendikası, geçen ay, "İsrail'in Filistinlilere iş vermeyi bırakması ve farklı ülkelerden vasıflı işçi getirmesi gerektiği" açıklamasında bulundu.

Ancak Gazze saldırılarına kadar gerilimin arttığı zamanlarda dahi Filistinlilerin istihdam edilmesini destekleyen İsrail güvenlik kuruluşları, Filistinlilerin dışlanması görüşünde değil.

Güvenlik birimleri, Batı Şeria'daki ekonomik istikrarın, durumu sakinleştirmeye ve gerilimin tırmanmasını önlemeye yaradığını düşünüyor.

İsrail'deki şantiyelerin yarısı işçi sıkıntısı nedeniyle kapalı

İsrail Müteahhitler ve İnşaatçılar Birliği, ocak ayında, yabancı işçi getirme sürecindeki yavaşlık nedeniyle inşaat sektöründe 140 bin işçi açığının bulunduğunu duyururken, hala konuyla ilgili bir değişiklik kayda geçmedi.

Birlik, açıklamasında İsrail'deki şantiyelerin yarısının ciddi işçi sıkıntısı nedeniyle kapalı olduğunu, faaliyet gösterenlerin ise yüzde 30 kapasiteyle çalıştığını belirtti.

İsrail İstatistik Bürosu tarafından yapılan son anketine göre, Gazze'ye saldırıların başlamasından bu yana Tel Aviv ve orta kesimlerdeki şantiyelerin yüzde 41'i, Kudüs bölgesindeki şantiyelerin de yüzde 58'i çalışmayı durdurdu.

Öte yandan Uluslararası Çalışma Örgütü ve Merkezi İstatistik Bürosu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını mart ayı sonuna kadar sürdürmesi durumunda, Filistin'de işsizlik oranının 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 57'ye yükseleceği tahmininde bulunuyor.

İki kurumun 18 Mart'ta yayımladığı ortak raporunda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle 507 bin kişinin işinden olduğu belirtildi.

Raporda, "Gazze'de devam eden savaş nedeniyle işgal altındaki Filistin topraklarında geçen ocak ayı sonunda 507 bin iş kaybı yaşandı." bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in saldırılarının mart sonuna kadar sürmesi halinde 2024'te yıllık işsizlik oranının yüzde 42,7'ye, yılın ikinci çeyreğinde de (haziran sonu) devam etmesi durumunda ise yüzde 45,5'e yükselmesi bekleniyor.

Bu yılın ilk çeyreğine gelince, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının mart sonuna kadar sürmesi halinde Filistin'deki işsizlik oranının bu dönemde yüzde 57'ye yükseleceği tahmin ediliyor.

Filistin ve İsrail verilerine göre, İsrail'deki Filistinli işçiler

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu ve İsrail İstatistik Bürosu verilerine göre, İsrail'de çalışan Filistinli işçilere ilişkin bilgiler şu şekilde:

Geçen yılın son çeyreğinden itibaren İsrail piyasasındaki toplam iş gücü 4,2 milyon kişi olarak öne çıkıyor.

Kudüs ve Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde çalışan Filistinli işçilerin toplam sayısı 178 bin, İsrail'e kayıt dışı giren Filistinli işçilerin de eklenmesiyle bu sayı 210 bine yükseliyor.

İsrail Müteahhitler ve İnşaatçılar Birliği verilerine göre ise İsrail'deki ve yerleşim yerlerindeki Filistinli işçilerin 93 bini inşaat sektöründe çalışıyor.

İsrail'de çalışan Filistinli işçilerin maaşı aylık 1,5 milyar şekeli (400 milyon dolar) aşarken, bu Filistin için en önemli finansal kaynaklardan biri olarak görülüyor. Dolayısıyla, İsrail'in saldırılarını başlatmasının ardından Filistin ekonomisinin 6 ayda 2,4 milyar dolar gelir kaybı yaşadığı anlamına geliyor.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin verilerine göre, İsrail'deki Filistinli bir işçinin günlük ortalama ücreti yaklaşık 300 şekel (81 dolar).

İsrail ve yerleşim yerlerindeki Filistinli işçilerin üçte ikisi inşaat sektöründe çalışıyor, bunu madencilik, üretim endüstrileri, ticaret ve hizmet sektörü izliyor.

Netanyahu, hazırlanan plan var; acil adım yok diyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 19 Mart'ta işgal altındaki Batı Şeria'dan Filistinli işçilerin İsrail'e inşaat sektöründe çalışmak üzere girişine yönelik pilot bir planı desteklediğini söyledi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Batı Şeria'da istikrara katkı sağladığı gerekçesiyle İsrail güvenlik birimlerinin de destek verdiği söz konusu planın henüz hazırlık aşamasında bulunduğu belirtildi.

Koalisyonunda aşırı sağcı grupların Filistinli işçilerin İsrail'e girişine yönelik ciddi muhalefetine işaret edilerek, konuya ilişkin acil bir adım atılmayacağı ifade edildi.

Mart ayında, İsrail ordusu, Yahudi yerleşim birimleri liderlerinin isteği üzerine Batı Şeria'dan 10 bin Filistinli işçinin, bölgedeki yerleşim yerlerinde çalışmak üzere girişine izin verilmesi talebini onayladı.