İsrail'den Filistin Yapısına Kesinti Yasağı - Son Dakika
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İsrail'den Filistin Yapısına Kesinti Yasağı

09.06.2026 23:18
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Filistin, İsrail'in vergi gelirlerinden kesinti öngören yasayı kınadı, bu adımı sömürgeci olarak nitelendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisinin "Filistin'e ait vergi gelirlerinden kesinti yapılmasını" öngören yasayı kabul etmesini kınayarak, düzenlemeyi "Filistin halkının parasının gasbını genişletmeye yönelik sömürgeci bir adım" şeklinde değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Meclisinin Filistin'e ait vergi gelirlerinden kesinti yapılmasını öngören yasayı kabul etmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, söz konusu yasanın Filistin'e ait vergi gelirlerinden yapılan kesintileri genişlettiği ve Filistin halkının parasının gasbını artırdığı savunuldu.

Yasanın imzalanan anlaşmalara ve uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, bunun Filistin halkına ve kurumlarına yönelik İsrail uygulamalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında vergi gelirlerinin alıkonulmasının Filistin topraklarındaki ekonomik, mali ve insani koşulları tehdit ettiği ve Filistin kurumlarının görevlerini yerine getirme kapasitesini zayıflattığı kaydedildi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, İsrail'in alıkoyduğu Filistin'e ait vergi gelirlerinin serbest bırakılması ve söz konusu uygulamaların durdurulması için harekete geçilmesi istendi.

İsrail Meclisi Filistin'e ait vergi gelirlerinin kesintisini "yasallaştırdı"

İsrail Meclisi, Filistin yönetimine ait vergi gelirlerinden yapılan kesintilerin yasal zemine kavuşturulmasını öngören yasa teklifini kabul etmişti.

İsrail Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, iktidardaki Likud Partisi Milletvekili Avihai Avraham Boaron tarafından sunulan yasa tasarısının kabul edildiği belirtilmişti.

Yeni yasaya göre, İsrail'in Filistin yönetimi adına topladığı ve "makasa (mahsuplaşma)" olarak adlandırılan vergi gelirlerinden her yıl belirli bir miktar kesinti yapılacak.

Kesintinin miktarı, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in hazırlayacağı rapor doğrultusunda Ulusal Güvenlik İşleri Bakanlar Komitesi tarafından belirlenecek.

Yasa ayrıca kesilen tutarların İsrail devlet hazinesine aktarılmasını öngörüyor.

İsrail mahkemeleri son yıllarda, Filistinlilerin gerçekleştirdiği saldırılardan zarar gördüklerini öne süren İsrailliler lehine onlarca milyon dolarlık tazminat kararları vermişti.

Maliye Bakanı Smotrich daha önce bu tazminatları Filistin'e ait vergi gelirlerinden kesme uygulamasını yürütüyordu.

Yeni yasa ile söz konusu uygulama kalıcı yasal statü kazanmış oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İsrail'den Filistin Yapısına Kesinti Yasağı - Son Dakika

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