İşsiz sayısı Eylül'de 198 bin kişi artarak 2 milyon 967 bine çıktı - Son Dakika
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İşsiz sayısı Eylül'de 198 bin kişi artarak 2 milyon 967 bine çıktı

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TÜİK'in 2026 Eylül İşgücü İstatistiklerine göre işsiz sayısı bir önceki aya göre 198 bin kişi artarak 2 milyon 967 bin kişiye, işsizlik oranı da 0,5 puan artarak yüzde 8,4'e yükseldi. İstihdam edilenlerin sayısı ise 49 bin kişi azalarak 32 milyon 445 bin kişiye geriledi.

İşsiz sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre 198 bin kişi artarak 2 milyon 967 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 198 bin kişi artarak 2 milyon 967 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,3 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 49 bin kişi azalarak 32 milyon 445 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 52,7 olarak gerçekleşti

İşgücü, 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi artarak 35 milyon 412 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 52,7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7 iken kadınlarda yüzde 35,2 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 14,8 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puan artarak yüzde 14,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10,4, kadınlarda ise yüzde 23,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,4 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 42,4 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 31,2 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 31,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,5 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,7 olarak tahmin edildi.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuİstanbulEkonomiGüncelEylülSon Dakika

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