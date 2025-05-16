İşsizlik Oranı 25 Yılın En Düşüğünde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsiz sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise bir 0,6 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından işgücü istatistiklerine ilişkin açıklamada bulundu. İşsizlik oranının son 25 yılın en düşük seviyesine gerilediğini hatırlatan Işıkhan, istihdam programının ulusal istihdam stratejileri doğrultusunda hedeflerine uygun seyrettiğini kaydetti. İşsizlik sayısına ilişkin bilgileri de paylaşan Bakan Işıkhan, "İşsiz sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,6 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İstihdama katkı sağlayan uygulamalarımız, toplumun farklı kesimlerine istihdam yolunu açmakla kalmıyor; gençlerimizi, kadınları, dezavantajlı grupları işgücüne kazandırıyor. Bu çalışmaların neticesi olarak gördüğümüz genç nüfusta işsizlik oranı, ilk çeyrek verilerine göre 0,9 puanlık azalış ile yüzde 15'e geriledi" açıklamasında bulundu.

"İstihdam edilenlerin sayısı bu yılın ilk çeyreğinde 32 milyon 389 bin kişi oldu"

İstihdam edilenlerin sayısını da paylaşan Işıkhan, "İstihdam edilenlerin sayısı bu yılın ilk çeyreğinde 32 milyon 389 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48,9 oldu. İşgücü de aynı dönemde 35 milyon 273 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. Ülkemizin yarınlarını tüm paydaşlarımızın desteği ile inşa edeceğiz. Daha fazla üreten, büyüyen, istihdam olanaklarını artıran Türkiye hedefi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA