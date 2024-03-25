İşsizlik Oranı Düşüşe Geçti, İstihdam Arttı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonla mücadeleyi odağımıza aldığımız bu dönemde işsizlik oranındaki düşüş ve istihdamın artması işgücü piyasamızın güçlü görünümünü göstermektedir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, işsizlik oranını, 2023 yılında bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 9,4 olarak gerçekleştirdiğini belirtti. İşsizlik oranı, yüzde 10,1 olan OVP hedefinin de ötesinde bir iyileşmeyle 9 yıl sonra tekrar tek haneli seviyelere indiğini vurgulayan Yılmaz, "İstihdam edilenlerin sayısı OVP'deki öngörümüzle uyumlu bir şekilde 880 bin kişi artarak 2023 yılında 31 milyon 632 bine ulaşmıştır. Enflasyonla mücadeleyi odağımıza aldığımız bu dönemde işsizlik oranındaki düşüş ve istihdamın artması işgücü piyasamızın güçlü görünümünü göstermektedir. İstihdam oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 0,8 puan artarak yüzde 48,3 seviyesine yükselirken, işgücüne katılma oranı 0,2 puan artışla yüzde 53,3 olarak gerçekleşmiştir. İstihdam oranında ve işgücüne katılma oranında da OVP hedefleriyle uyumlu gerçekleşmeler kaydedilmiştir" ifadelerini kullandı.
İşgücüne katılma oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre kadınlarda 0,7 puan artarak yüzde 35,8'e, gençlerde ise 1,8 puan artarak yüzde 45,6 seviyesine yükseldiğinin altını çizen Yılmaz, "İşsizlik oranı ise yıllık bazda kadınlarda 0,8 puan azalarak yüzde 12,6'ya, gençlerde ise 2 puan azalarak yüzde 17,4'e gerilemiştir. İstihdam edilenlerin sayısında 2023 yılında yüzde 2,9 oranındaki artışta, inşaat ve hizmetler sektörlerindeki istihdam artışı etkili olmuştur. Kayıt dışı istihdam oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 0,7 puan azalarak yüzde 26,1 olarak gerçekleşmiştir. Büyüme istihdam ilişkisinin kuvvetlenmesi ve istikrarlı büyüme performansımızın devam etmesiyle birlikte kadınlar ve gençler başta olmak üzere istihdamda artışların sürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › İşsizlik Oranı Düşüşe Geçti, İstihdam Arttı - Son Dakika
Sinop'ta ramazan ayıyla birlikte balık satışlarında yüzde 50'ye varan düşüş olduğu bildirildi. Av sezonu öncesi Karadeniz'de balık bolluğu yaşanırken, Sinop'ta denize açılan balıkçılar limana ağları dolu geri dönüyor. Ancak ramazan ayı nedeniyle tüketimde yaşanan azalma, balık satışlarını olumsuz etkiliyor. Balıkçılar, beklenen ilgiyi göremediklerini belirtiyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde olan ithalat ürünlerine dair gümrük müşavirliği raporu zorunluluğu getirildi. Yeni düzenleme ile birlikte, gıda ile temas eden ürünlerin ithalatında ürünlerin kullanım amacına uygunluğunun tespiti büyük önem taşıyor. İthalatçılar, ürünlerin beyan edilen amaçları dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda sorumlu tutulmaktadır. Bu düzenleme birçok sektörü ve firmayı etkileyecek niteliktedir.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP'nin tarım politikalarının köylerin düşmesine sebep olduğunu belirterek, tarımsal üretimin küçük aile tipi işletmelerinde sürdürülmesi gerektiğini ve köylere destek verilmesi gerektiğini söyledi. Gürer, yem ve saman fiyatlarının yükselmesi nedeniyle hayvancılığın azaldığını ve tarımsal üretimin tamamen bittiğini ifade etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Süt Yemi projesi kapsamında Elmalı Yuva Mahallesi'nde 9 yetiştiriciye, yüzde 15'i hibeli 366 çuval yem desteği verdi.
Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un desteğiyle başladı. Forumun açılış töreninde, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı. Forum, katılımcı sayısı, uluslararası konuk sayısı ve foruma heyet gönderen ülke sayısı açısından rekor kırdı. Teması 'Temiz Enerji: Geleceği Birlikte Yaratmak' olan forumda, nükleer teknolojilerin geliştirilmesi ve yenilikçi enerji çözümleri tartışılacak. Ayrıca, küresel nükleer endüstrisinin ve yan endüstrilerin teknolojilerini sergileyeceği bir fuar da düzenlenecek.
Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak kayıtlara yansırken, Antalya, Burdur ve Isparta bölgesinde işsizlik oranı yüzde 7,2 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Türkiye'deki işsizlik oranlarını paylaştı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,75 artışla 9.270,84 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 159,34 puan arttı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,36, hizmetler endeksi yüzde 1,12, sanayi endeksi yüzde 1,04, teknoloji endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 168 dolar olarak kaydedildi.
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara ve İstanbul mitingleri öncesinde emekli aylıklarıyla ilgili "Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim" dediğini hatırlatarak, “Dinledik ve emeklinin ‘e’sinin bile geçmediğini duymuş olduk. Aynı Akbaşoğlu ‘bugün yarından’ ümit kesilince topu Haziran’a atıyor. Milleti kandırmaya çalışmaktan, emeklinin geçim derdiyle alay etmekten başka bir şey bildikleri yok" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?