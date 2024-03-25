İşsizlik Oranı Düşüşe Geçti, İstihdam Arttı

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonla mücadeleyi odağımıza aldığımız bu dönemde işsizlik oranındaki düşüş ve istihdamın artması işgücü piyasamızın güçlü görünümünü göstermektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, işsizlik oranını, 2023 yılında bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 9,4 olarak gerçekleştirdiğini belirtti. İşsizlik oranı, yüzde 10,1 olan OVP hedefinin de ötesinde bir iyileşmeyle 9 yıl sonra tekrar tek haneli seviyelere indiğini vurgulayan Yılmaz, "İstihdam edilenlerin sayısı OVP'deki öngörümüzle uyumlu bir şekilde 880 bin kişi artarak 2023 yılında 31 milyon 632 bine ulaşmıştır. Enflasyonla mücadeleyi odağımıza aldığımız bu dönemde işsizlik oranındaki düşüş ve istihdamın artması işgücü piyasamızın güçlü görünümünü göstermektedir. İstihdam oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 0,8 puan artarak yüzde 48,3 seviyesine yükselirken, işgücüne katılma oranı 0,2 puan artışla yüzde 53,3 olarak gerçekleşmiştir. İstihdam oranında ve işgücüne katılma oranında da OVP hedefleriyle uyumlu gerçekleşmeler kaydedilmiştir" ifadelerini kullandı.

İşgücüne katılma oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre kadınlarda 0,7 puan artarak yüzde 35,8'e, gençlerde ise 1,8 puan artarak yüzde 45,6 seviyesine yükseldiğinin altını çizen Yılmaz, "İşsizlik oranı ise yıllık bazda kadınlarda 0,8 puan azalarak yüzde 12,6'ya, gençlerde ise 2 puan azalarak yüzde 17,4'e gerilemiştir. İstihdam edilenlerin sayısında 2023 yılında yüzde 2,9 oranındaki artışta, inşaat ve hizmetler sektörlerindeki istihdam artışı etkili olmuştur. Kayıt dışı istihdam oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 0,7 puan azalarak yüzde 26,1 olarak gerçekleşmiştir. Büyüme istihdam ilişkisinin kuvvetlenmesi ve istikrarlı büyüme performansımızın devam etmesiyle birlikte kadınlar ve gençler başta olmak üzere istihdamda artışların sürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA