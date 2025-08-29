İşsizlik Oranı Temmuz'da Düşüş Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İşsizlik Oranı Temmuz'da Düşüş Gösterdi

İşsizlik Oranı Temmuz\'da Düşüş Gösterdi
29.08.2025 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temmuz'da işsiz sayısı 2,8 milyon, işsizlik oranı ise %8'e geriledi. Gençlerde %15 işsizlik.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 8,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5 iken kadınlarda yüzde 10,9 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,1 SEVİYESİNDE KALDI

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişi, istihdam oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 49,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

İşgücü, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,6 iken kadınlarda yüzde 36,4 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI AZALDI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 15,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,3, kadınlarda ise yüzde 21,7 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,2 saat artarak 42,6 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak yüzde 29,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,9 olarak tahmin edildi.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşsizlik Oranı Temmuz'da Düşüş Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho’nun Ali Koç’un elini sıkmadığı anlar Mourinho'nun Ali Koç'un elini sıkmadığı anlar
Dekar başına 1,5 ton verim bekleniyor Kilosu 150 lira Dekar başına 1,5 ton verim bekleniyor! Kilosu 150 lira
Sakarya’da kırmızı bayraklar asıldı, denize girişler yasaklandı Sakarya'da kırmızı bayraklar asıldı, denize girişler yasaklandı
Eda Erol bu akşam evleniyor Damat gelin evinden davul zurnayla aldı Eda Erol bu akşam evleniyor! Damat gelin evinden davul zurnayla aldı
Ülkeyi felakete sürükleyen salgın Ölü sayısı 75’e ulaştı Ülkeyi felakete sürükleyen salgın! Ölü sayısı 75'e ulaştı
Aralarında dünya devleri de var Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Aralarında dünya devleri de var! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

10:23
Ümit Karan, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nden alacağı sonuçları tahmin etti
Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
10:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Japon gazetesine Gazze vurgulu makale
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japon gazetesine Gazze vurgulu makale
09:59
İtirafçı Adem Soytekin, İmamoğlu’ndan gelen teklifi anlattı: Konuşma seni vekil yapalım
İtirafçı Adem Soytekin, İmamoğlu'ndan gelen teklifi anlattı: Konuşma seni vekil yapalım
09:47
Gazze’de kahreden görüntü
Gazze'de kahreden görüntü
09:19
Türkiye’nin dev ayakkabı markası konkordato ilan etti
Türkiye'nin dev ayakkabı markası konkordato ilan etti
08:13
Kulüp başkanını kafede yemek yerken öldüren şüpheli Edirne’de yakalandı
Kulüp başkanını kafede yemek yerken öldüren şüpheli Edirne'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2025 10:34:22. #7.11#
SON DAKİKA: İşsizlik Oranı Temmuz'da Düşüş Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.