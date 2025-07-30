İşsizlik Oranı Yüzde 8,6

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son 26 aydır tek haneli seviyelerde istikrarlı seyreden işsizlik oranı program hedefimizden daha iyi bir patikada ilerlemektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puan yükselerek yüzde 8,6 olmuştur. Son 26 aydır tek haneli seviyelerde istikrarlı seyreden işsizlik oranı program hedefimizden daha iyi bir patikada ilerlemektedir. 2025 yılı Haziran ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı geçen yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 8,6 olarak gerçekleşmiş; kadınlarda ise aynı dönem itibarıyla 1 puan azalarak yüzde 11,4'e gerilemiştir" dedi.

'TOPLUMSAL REFAHI İLERİYE TAŞIMAYI AMAÇLIYORUZ'

Yılmaz, "Enflasyonun kontrol altına alındığı, ekonomiye güvenin pekiştiği bu süreçte istihdamımızı artırmaya yönelik çok boyutlu tedbirler almaya, kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir kalkınma anlayışımız doğrultusunda istihdamı sadece nicelik yönüyle ele almayan; istihdamın bölgesel dağılımını, niteliğini ve verimliliğini gözeten bir yaklaşımla iş gücü piyasasındaki dönüşümü şekillendiriyoruz. Uyguladığımız politikalar ile sosyal refahı güçlendirmeyi, fırsat eşitliğini artırmayı ve toplumsal refahı ileriye taşımayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.