İşsizlik sorununu çözen ilçe: Anonsla işçi arıyorlar - Son Dakika
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İşsizlik sorununu çözen ilçe: Anonsla işçi arıyorlar

27.08.2022 09:48
İşsizlik sorununu çözen ilçe: Anonsla işçi arıyorlar

İşsizlik sorununu çözen Samsun'un Kavak ilçesinde belediye anonsla işçi arıyor.

İşsizlik sorununu çözen Samsun'un Kavak ilçesinde belediye anonsla işçi arıyor.

Kavak Belediyesi organize sanayi bölgelerindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere ilçede yeniden anonsla işçi aramaya başladı. Zabıta Müdürlüğü gün boyu yaptığı anonslarla iş arayanları belediye halkla ilişkiler birimine davet etti.

Yakın tarihe kadar işsizlik nedeniyle büyük şehirlere göç veren Kavak'ta, son dönemde gerçekleşen organize sanayi bölgesi(OSB) yatırımlarıyla yatırımcıları kendisine çekti. Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nun büyük emeklerle yaptığı çalışmalarla sanayi yatırımları artınca düne kadar yatırımcı arayan ilçe, bu kez de yılda birkaç kez belediye ses sistemi üzerinden tüm ilçeye yaptığı anonslarla işçi aramaya başladı.

Sanayi tesislerinde işçi aranıyor

Yaklaşık sekiz yıl önce başkanlık görevine geldiği Kavak'ta ilçenin öncelikli sorunu olan işsizliği çözmek için kollarını sıvayan ve bu yönde ülke genelinde yaptığı çalışmalarla ilçesinin özelliklerini ve yatırımcıya verdikleri destekleri anlatarak OSB'sinde tam doluluk sağlayan Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, şimdi de sanayi tesislerine çalıştıracak işçi bulmak için koşturuyor. Kavak'ın ulaştığı nokta ile Türkiye'de işsizlik sorununu neredeyse yaşamayan birkaç yerleşim yerinden birisi olduğunu ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, "Şükürler olsun. Yıllar süren emeklerimizin karşılığı fazlasıyla aldık. Öyle bir hale geldik ki artık gençlerimizin derdi 'işsizlik' değil 'iş beğenmemek' oldu. Organize sanayi bölgemizde tüm alanlar doldu. Binlerce gencimiz buralarda çalışıyor. Kavak OSB'ye yatırımcılardan büyük talep var. Biz de onları geri çevirmemek için Samsun Valiliğimizle OSB'mizde genişletme çalışmaları başlattık. Şimdi gelen fabrikalara işçi yetiştiremiyoruz. Böyle olunca da yılda birkaç kez belediyemizden anons yaparak işçi arıyoruz. Bugün de yine yaptığımız anonsla işçi aramaya devam ediyoruz" dedi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, Kavak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşsizlik sorununu çözen ilçe: Anonsla işçi arıyorlar - Son Dakika

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