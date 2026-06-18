İstanbul'a dev metro: Halkalı-Arnavutköy hattı yarın açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'a dev metro: Halkalı-Arnavutköy hattı yarın açılıyor

İstanbul\'a dev metro: Halkalı-Arnavutköy hattı yarın açılıyor
18.06.2026 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy metro kesiminin yarın açılacağını duyurdu. 69 km'lik tamamen yeraltındaki hat, Türkiye'nin en uzun metrolarından biri olup 1,5 milyon kişiye hizmet verecek ve 30 dakikada havalimanına ulaşım sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da ulaşım sorununu kalıcı olarak çözmenin yegane yolunun yeraltı raylı sistemlerin yaygınlaştırılması olduğunu belirterek, "Yarın hizmete açacağımız Halkalı-Arnavutköy kesimi ile 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yeraltında olan metro sınıfında, Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzun metro hatlarından birini tamamlamış olduk." dedi.

Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın tamamlanması vesilesiyle Halkalı Metro Hattı'nda düzenlenen törende, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul gibi büyük metropollerin milyonlarca insanın hayat ritmini, ticaret akışını, üretim gücünü ve ekonomik nabzını tek bir bedende birleştiren dev canlılara benzeten Uraloğlu, kent içi raylı sistemlerin bu dev canlının en kritik ve vazgeçilmez parçası olduğunu ifade etti.

Raylı sistemlerin yalnızca yolcu taşıyan ulaşım araçları olmadığını belirten Uraloğlu şöyle konuştu:

"Raylı sistemler, modern şehirlerin sürdürülebilir büyümesinin, dengeli gelişiminin ve geleceğe dönük vizyonunun temel direkleridir. Trafik keşmekeşini ortadan kaldırarak insanlara değerli zamanlarını geri verir. Bu zaman, sevdikleriyle daha kaliteli anlar yaşamalarına, aileleriyle daha sık bir araya gelmelerine ve kendilerine, hobilerine, sağlıklarına daha fazla vakit ayırmalarına imkan tanır. Çevreye duyarlı teknolojileriyle hava kirliliğini önemli ölçüde azaltır, karbon ayak izini küçültür ve çocuklarımızın, torunlarımızın yayacağı daha temiz bir doğaya katkı sağlar. Ayrıca yeni hatlar ve istasyonlar, dokunduğu her bölgenin ekonomik canlılığını yükseltir, gayrimenkul değerlerini artırır, yeni istihdam alanları oluşturur ve ticareti canlandırır."

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın hizmete açılacak Halkalı-Arnavutköy kesiminin, İstanbul'un ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirterek, kent içi raylı sistem yatırımlarının aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

Uraloğlu, "Halkalı-Arnavutköy kesimi ile 1058 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini Bakanlık olarak biz inşa ettik. Şu anda da 116 kilometrelik yeni hat yapımlarımız sürüyor. 283 kilometrelik yeni hattımız ise planlama aşamasındadır." diye konuştu.

"Bakanlık olarak inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu yaklaşık 191 kilometreye ulaşacak"

Bakan Uraloğlu, İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik sorununa kalıcı çözümler üretmek amacıyla 20 yılı aşkın süredir hayata geçirilen yatırımlara da değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Asrın projesi MARMARAY ve Gebze-Halkalı Banliyö Hattı ile birlikte Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Arnavutköy kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu ve yarın açılışını gerçekleştireceğimiz 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimi ile birlikte bakanlığımızca İstanbul'a kazandırılan toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaştı. Artık metro trenlerimiz, bu kadim şehrin damarlarında güçlü, hızlı ve gururla akmakta, İstanbul'un kalbine, ruhuna ve geleceğine kan taşımaktadır."

Uraloğlu, halen 4,5 kilometre uzunluğundaki Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'yla birlikte bu hattı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak 6,3 kilometrelik Yavuztürk-Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı olmak üzere, yaklaşık 11 kilometre hatta daha çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Bu hatlarımız da tamamlandığında İstanbul genelinde Bakanlık olarak inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu yaklaşık 191 kilometreye ulaşacaktır." bilgisini paylaştı.

"Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakika"

Abdulkadir Uraloğlu, 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi'ni, İstanbul Havalimanı'nı merkeze alarak 37,5 kilometre uzunluğunda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve 31,5 kilometre uzunluğunda Halkalı İstanbul Havalimanı Metrosu olarak iki ayrı koldan çalışmaya başlayarak hayata geçirdiklerini belirterek, Gayrettepe'den Halkalı'ya kesintisiz bağlantı sağlayacak hattın Gayrettepe'den Arnavutköy'e kadar olan 47 kilometrelik kesimini geçen yıllarda İstanbulluların hizmete sunduklarını anımsattı.

"Yarın hizmete açacağımız Halkalı-Arnavutköy kesimi ile 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yeraltında olan metro sınıfında, Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzun metro hatlarından birini tamamlamış olduk." diyen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu son kesimimiz 22 kilometre uzunluğunda olup 5 yeni istasyon içermektedir. Bunlar; Başakşehir sınırlarındaki; İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir ve Olimpiyatköy istasyonları ile Küçükçekmece sınırları dahilindeki Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarıdır. Bu istasyonlarımızın tamamlanması ile Kayaşehir istasyonunda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Olimpiyatköy istasyonunda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Halkalı Stadı istasyonunda, yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ve Halkalı istasyonunda ise Yüksek Hızlı Tren Hatları, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı, Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ve MARMARAY ile entegrasyon sağladık. Bu entegrasyonlar sayesinde, Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikada, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikada, Küçükçekmece-Kemerburgaz arasını 50 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arasını ise 48 dakikada katetmeye başlayacağız."

"Yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu doğrudan Halkalı-Gayrettepe arasında seyahat edebilecek"

Bakan Uraloğlu, Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullunun doğrudan Halkalı-Gayrettepe arasında seyahat edebileceğine dikkati çekerek, "Marmaray üzerinden, Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek imkana kavuşacak. Özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen, sabah ve akşamın yoğun saatlerinde trafiğe mahkum olan hemşerilerimiz, konforlu, hızlı ve güvenli raylı sistemle yolculuk edecektir." şeklinde konuştu.

Uraloğlu, hattın 2043 yılına kadar olan projeksiyonunda önemli ekonomik ve zamansal kazanımlar öngördüklerini belirterek, "Yollarda geçen sürede 117 milyon saatlik tasarruf sağlanacak. Kara yolu bakım ve işletme maliyetleri ile zaman kazancı gibi unsurlar dikkate alındığında toplam ekonomik fayda 935 milyon avroya ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

"Hattımızda, araçlarımızın ilk 10 seti sürücülü olarak, kalan 15 set ise Türkiye'de tamamen sürücüsüz standartta üretilmiştir"

Abdulkadir Uraloğlu, hatta kullanılacak sistem ve araçlardaki yerlilik ve millilik oranlarına da vurgu yaptı.

İlk kez yerli ve milli imkanlarla, Bakanlık tarafından desteklenen bir proje kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen sinyalizasyon sisteminin bu hatta kullanıldığını belirten Uraloğlu, hatta hizmet verecek araçlar hakkında şunları söyledi:

"Toplam 25 setten oluşan 100 adet metro aracı işleteceğimiz hattımızda, araçlarımızın ilk 10 seti sürücülü olarak, kalan 15 set ise Türkiye'de tamamen sürücüsüz standartta üretilmiştir. Yine, ASELSAN tarafından üretilen yerli sinyalizasyon sistemiyle donatılan araçlarımız, tasarım hızı saatte 132 kilometre olup işletmede saatte 120 kilometre hıza ulaşacak ve her bir set 1142 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacaktır. Yarın itibarıyla bu hattın tamamlanmasıyla birlikte işletmemizi tam otomatik sürücüsüz sisteme geçiriyoruz. Böylece hem daha yüksek kapasite hem de daha yüksek güvenlik ve konfor sunacağız."

Uraloğlu, daha sonra gazetecilerle birlikte hatta test sürüşü gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Halkalı, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'a dev metro: Halkalı-Arnavutköy hattı yarın açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı
İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen “AP Türkiye raporu“ kabul edildi, Dışişleri’nden jet hızında tepki geldi Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi
Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin
Gaziantep’te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti
Sosyal medyadaki tetikçi ağına büyük darbe: 54 ilde 258 gözaltı Sosyal medyadaki tetikçi ağına büyük darbe: 54 ilde 258 gözaltı
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
“Rasim Arı AK Parti’ye geri dönüyor“ iddiası kulisleri hareketlendirdi "Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor" iddiası kulisleri hareketlendirdi
Michael Jackson’un eski eşinin son hali dikkat çekti Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti
G7’de “Beyrut“ çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı G7’de "Beyrut" çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı
Dilan Polat’ın tüm hesaplarına erişim engeli Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli
“Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı“ iddiası Soruşturma başlatıldı "Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı
Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
14:28
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın eşi o anları anlattı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı
14:23
Bomba iddia Aziz Yıldırım’ın isteği Aykut Kocaman’ı delirtmiş
Bomba iddia! Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş
13:43
Canlı yayında duygulandı İsmail Kartal’dan Aziz Yıldırım sözleri
Canlı yayında duygulandı! İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım sözleri
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:14
İsmail Kartal’dan ilk sözler İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
13:07
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
13:00
Aracına motorin yerine benzin koydular İşte ödenecek tazminat
Aracına motorin yerine benzin koydular! İşte ödenecek tazminat
12:49
Haluk Levent’e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
12:13
DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı
DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
11:34
Moskova yanarken Putin bakın nerede görüntülendi
Moskova yanarken Putin bakın nerede görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 15:36:33. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'a dev metro: Halkalı-Arnavutköy hattı yarın açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.