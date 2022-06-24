İstanbul'a kurbanlıklar pazara geldi, ilk günden çetin pazarlıklar yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'a kurbanlıklar pazara geldi, ilk günden çetin pazarlıklar yapıldı

24.06.2022 11:40

İstanbul'a kurbanlıklar pazara geldi, ilk günden çetin pazarlıklar yapıldı Büyükbaş kurbanlıklar 30 ile 80 bin lira arasında satılacak Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'a kurbanlıklar gelmeye başladı.

İstanbul'a kurbanlıklar pazara geldi, ilk günden çetin pazarlıklar yapıldı

Büyükbaş kurbanlıklar 30 ile 80 bin lira arasında satılacak

İSTANBUL - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'a kurbanlıklar gelmeye başladı. Pazarlarda ilk günden hareketlilik yaşanırken, satıcılar ile alıcılar arasında çetin pazarlıkların yapıldığı görüldü. Bu sene İstanbul'da büyükbaş hayvanın ortalama fiyatı 30-80 bin liradan satılacak. Küçükbaş hayvanların fiyatları ise 3 bin ila 9 bin lira arasında satılması bekleniyor.

İstanbul'un çeşitli bölgelerine kurulan kurban pazarlarında hazırlıklar sürüyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'a kurbanlıklar gelmeye başladı. Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen hayvanlar, Bahçelievler Belediyesi tarafından Yenibosna Çobançeşme mevkiinde kurulan kurban pazarında alıcılarını bekliyor. Pazarlarda ilk günden satıcı ile alıcılar arasında pazarlıklar da yapıldı. Bu sene İstanbul'da büyükbaş hayvanın ortalama fiyatı 30-80 bin liradan satılacak. Küçükbaş hayvanların fiyatları ise 3 bin ila 9 bin lira arasında satılması bekleniyor.

"Bu sene büyükbaş kurbanlıklar 30 bin liradan başlıyor"

Tokat'tan gelen Yunus Kaçmaz, 13 saatlik yoldan geldiklerini belirterek, "28 büyükbaş hayvan ile geldim. Kurbanlıklar geçen seneye göre daha az geldi. Bu sene tüm kurbanlıkların biteceğini düşünüyorum. Büyükbaş fiyatları ise ortalama 30 bin TL'den başlıyor, 60 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Benim en büyük hayvanım 850 kilo. Hayvanlarımın hepsi sağlık kontrolünden geçti" dedi.

"Küçükbaşların ortalama fiyatları 3 bin liradan başlıyor"

Ağrı'dan gelen bir diğer kurban satıcısı Nesin Deniz, 35 büyükbaş hayvanla geldiğini söyleyerek, "Hayvanların sağlık kontrolleri yapıldı. Benim kurbanlıklarımın ortalama fiyatı 14 bin liradan başlıyor, 20 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bazı büyükbaşlar 70-80 bin liraya kadar da çıkabiliyor. Küçükbaşlar kurban pazarlarına daha gelmedi. Küçükbaşların ortalama fiyatları 3 bin liradan başlıyor, 9 bin liraya kadar da çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

İlk günden pazarlıklar başladı

Kurbanlıkların geldiği ilk günden itibaren kurban pazarlarında hareketlilik yaşanıyor. Pazarlık yapan ve satıcı ile anlaşamayan Mustafa Deniz, "Pazarlık aşamasındaydık, 35 bin TL teklif verdim ancak satıcımız 40 bin lira istiyor. Satıcımız fiyatı geri çekmiyor. Kurbanları arkadaşımın kamyonu İstanbul'a getirdi. Satıcı arkadaşımızın bu hayvanını Gümüşhane'den beridir takip ediyoruz. Maalesef fiyatta anlaşamadık" diye konuştu.

Pazarda 93 çadır bulunurken, hazırlıkların tamamlanmasıyla yaklaşık 2 bini aşkın büyükbaş, 4 bine yakın da küçükbaş kurbanlıkların satılacağı bekleniyor. Satılan tüm kurbanlıklar ise belediyenin veteriner hekimlerinin kontrolünde, ehil kasaplar tarafından kesimi sağlanacağı belirtildi.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'a kurbanlıklar pazara geldi, ilk günden çetin pazarlıklar yapıldı - Son Dakika

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