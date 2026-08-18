İstanbul'a Yeni Metro Hattı - Son Dakika
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İstanbul'a Yeni Metro Hattı

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Yeni metro hattı Ümraniye'den başlayarak Beykoz'a kadar uzanacak, 14 istasyonla hizmet verecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzey koridorunda planlanan 17,5 kilometre uzunluğundaki metro hattının 14 istasyonlu olacağını belirterek, " Ümraniye'den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz'a kadar uzanacak hattımızla İstanbul'un raylı sistem ağına yeni ve güçlü bir bağlantı kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı'nın yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini anımsattı.

Uraloğlu, "İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzey koridorunda planlanan hat, 17,5 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyonlu olacak. Ümraniye'den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz'a kadar uzanacak hattımızla İstanbul'un raylı sistem ağına yeni ve güçlü bir bağlantı kazandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hattın Ümraniye İstasyonu'ndan başlayarak Bosna Bulvarı, Güzeltepe Mahallesi, Dereboyu Caddesi, Bahçelievler Mahallesi, Çiftlik Yolu, Küçüksu Caddesi, Kavacık Kavşağı, Kavacık, Dedeoğlu, Beykoz Devlet Hastanesi, Beykoz Adliye ve Beykoz İskele duraklarını kapsayacağını bildiren Uraloğlu, hattın Beykoz İskele'den sonra iki kola ayrılarak Türk-Alman Üniversitesi ve Ortaçeşme'ye ulaşacağını, böylece toplam 14 istasyonla hizmet vereceğini kaydetti.

Uraloğlu, proje kapsamında söz konusu istasyonların yanı sıra bir yer altı depo tesisi de inşa edileceğini ifade ederek, hattın güzergahındaki yerleşim alanlarının yanında sağlık, eğitim ve idari merkezlere ulaşımı da kolaylaştıracağını vurguladı.

Yeni hattın İstanbul'un mevcut ve yapımı devam eden raylı sistem ağıyla bağlantılı şekilde planlandığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ümraniye İstasyonu'nda Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı ile bağlantı sağlayacağız. Hattımız ayrıca Bosna Bulvarı'nda Bakanlığımız tarafından yapımı devam eden Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı ile bu hattın devamı niteliğindeki Yavuztürk- Kazımkarabekir-Ümraniye Spor Köyü metrosuyla buluşacak. Beykoz İskele'de ise deniz yolu ulaşımına erişim sağlanacak. Ümraniye'den Beykoz'a uzanan yeni raylı sistem hattımızla Anadolu Yakası'nın kuzey-güney yönündeki ulaşım bağlantılarını güçlendirecek, farklı ulaşım sistemleri arasında kesintisiz ve bütüncül ulaşım ağı oluşturacağız."

Kaynak: AA

Ümraniye, İstanbul, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'a Yeni Metro Hattı - Son Dakika

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