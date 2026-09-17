İstanbul ağustos ihracatında 8,8 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı - Son Dakika
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İstanbul ağustos ihracatında 8,8 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı

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İstanbullu şirketler ağustosta 8,8 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek ağustos rakamına ulaştı; kentin dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 arttı. İstanbul böylece Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 37,5'ini gerçekleştirerek zirvedeki yerini korudu.

BURHAN SANSARLIOĞLU/AYLİN RANA AYDİN - İstanbullu şirketler, 8,8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ağustos ihracatını gerçekleştirirken, kent Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 37,5'ini gerçekleştirdi.

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinden itibaren hızlanırken, ekonomik aktivitenin ivme kazanmasında ihracat önemli bir rol oynuyor.

İhracat, ekonomik büyümenin yanında istihdamı da destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Küresel ekonomideki zorluklar ile jeopolitik risklerin enerji ve ham madde fiyatlarına olumsuz yansımalarına rağmen Türkiye ekonomisi istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.

Türkiye'nin uyguladığı ticaret diplomasisi de ihracatta rekorlar kırılmasına katkı sağlıyor.

Ekonomi yönetiminin kurumlarla ihracatı destekleme noktasında attığı adımların da Türkiye'nin dış satımında etkileri görülüyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) derlediği verilere göre, Türkiye'nin ihracatı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin ihracatında lokomotif konumunda bulunan İstanbul'un dış satımı da hız kazandı.

İstanbullu şirketler, 8,8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ağustos ihracatını gerçekleştirirken, İstanbul'un dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 arttı. Kent böylece Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 37,5'ini gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ihracatında İstanbul, zirvedeki yerini korudu. Bu dönemde İstanbul'u 1 milyar 711,8 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 346,6 milyon dolarla Ankara, 1 milyar 238,7 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 190,2 milyon dolarla İzmir takip etti.

İstanbul'dan en fazla mücevher sektörü ihracat yaptı

Sektörel bazda bakıldığında İstanbul'dan en fazla ihracatı yaklaşık 1,5 milyar dolarla mücevher sektörü yaptı.

Bu sektörü 1,4 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 865,4 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 800,2 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörü, 700,5 milyon dolarla otomotiv endüstrisi izledi.

İstanbul'da faaliyet gösteren şirketler arasında ihracatını en fazla artıran sektör, 1,1 milyar dolarla mücevher sektörü oldu.

İhracat artışında bu sektörü 62,9 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 60,8 milyon dolarla madencilik ürünleri, 57,5 milyon dolarla çelik ve 53 milyon dolarla elektrik ve elektronik izledi.

İstanbul'da faaliyet gösteren demir ve demir dışı metaller sektörü şirketleri 613,6 milyon dolarlık, madencilik şirketleri 206,3 milyon dolarlık, çelik sektörü şirketleri ise 635 milyon dolarlık dış satım yaptı.

İstanbul ürünlerine en fazla talep İsviçre'den geldi

Ülke bazında bakıldığında İstanbullu şirketler en fazla ihracatı 1 milyar 18 milyon dolarla İsviçre'ye yaptı.

Kentten Almanya'ya 641,7 milyon dolarlık, ABD'ye 536,6 milyon dolarlık, Birleşik Krallık'a 412,2 milyon dolarlık ve İspanya'ya 387 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, İstanbullu firmaların ağustosta ihracatlarını artırmasının kentin farklı sektörlerdeki üretim ve ihracat gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Küresel ticaretteki belirsizliklere ve yoğun rekabete rağmen firmaların ihracat performanslarını koruması ve geliştirmesinin oldukça kıymetli olduğunu söyleyen Özkan, "İstanbul, farklı sektörlerde faaliyet gösteren güçlü firmaları ve geniş ihracatçı ağıyla Türkiye'nin dış ticaretine önemli katkı sunmaya devam ediyor." dedi.

Özkan, ihracattaki artışın firmaların mevcut pazarlardaki konumlarını güçlendirirken yeni pazarlara yönelik çalışmalarını da sürdürdüğünü gösterdiğine dikkati çekerek, "Önümüzdeki dönemde katma değerli üretim, markalaşma ve pazar çeşitliliğinin ihracat artışının sürdürülebilirliği açısından daha da önem kazanacağına inanıyorum. İstanbullu ihracatçılarımızın yılın kalan döneminde de bu güçlü performansı sürdürerek Türkiye ekonomisine katkılarını artırmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TİM verilerine göre, ağustosta en fazla ihracat yapan iller şöyle:

İL AĞUSTOS (BİN DOLAR)
İSTANBUL8.800.138
KOCAELI1.711.813
ANKARA1.346.601
BURSA1.238.661
İZMIR1.190.187
GAZIANTEP919.550
DENIZLI448.346
MERSIN381.204
MANISA374.946
HATAY370.522

Kaynak: AA
İstanbulTürkiyeAğustosİhracatEkonomiSon Dakika

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