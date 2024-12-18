İstanbul Barometresi: Ekonomik Sorunlar ve Asgari Ücret Beklentileri

Ekonomi

(İSTANBUL)- İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 'İstanbul Barometresi Kasım 2024' verilerini açıkladı. Araştırmaya katılanlar, İstanbul'un ilk üç sorununu " trafik, ekonomi ve sığınmacılar" olarak sıralarken; ekonomik sorunlarda artış, işsizlik ile döviz kurlarında yükseliş beklediğini ifade etti. Katılımcılar, 2025 yılında asgari ücretin 33 bin 406 TL olması gerektiğini belirtti. Kredi kartı borcunu hiç ödeyemeyenlerin oranı yüzde 8 oldu. Kiracıların yüzde 11,6'sı geçen ay kirasının tamamını ödeyemediğini, katılımcıların yüzde 53,3'ü kasım ayı içerisinde maddi yetersizlikten ötürü tercih ettiği gıdalardan mahrum kaldığını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul Barometresi Kasım 2024 verilerini açıkladı.

2025 yılı asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2 toplantısı geride kalırken, İstanbul Planlama Ajansı'nın hazırladığı araştırma, İstanbul'da yaşayanların asgari ücret beklentisini de ortaya çıkardı. Buna göre eğitim, meslek ve gelir düzeyine bağlı olarak 8 farklı kategoriden seçilen bin 1 kişi ile yapılan araştırmada, İstanbul'un ilk üç sorunu olarak "trafik, ekonomi ve sığınmacılar" öne çıktı.

Katılımcılar, yüzde 60,4 ile trafik sorunlarını, yüzde 55 ile ekonomik sorunları ve yüzde 44 ile sığınmacıları İstanbul'un en büyük sorunları olarak gördü.

Kredi kartı borcunu hiç ödeyemeyenlerin oranı yüzde 8 oldu

İlgili araştırmada, kredi kartı kullananların yüzde 41,2'si aylık kredi kartı borcunun tamamını, yüzde 34,8'i ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 7,2'si asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda ödeme yapabildiğini belirtirken; yüzde 8,8'i ise asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini söyledi. Kredi kartı borcunu hiç ödeyemeyenlerin oranı ise yüzde 8 oldu. İPA'nın ekim ayına ilişkin verileri ise kredi kartının tamamını ödeyebilenlerin yüzde 41,7, hiç ödeyemeyenlerin ise yüzde 9,9 olduğunu göstermişti.

İstanbulluların yatırım tercihleri

Kasım ayında katılımcıların yüzde 29,4'ü bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 11,5'i aslında pek geçinemediğini, yüzde 39,4'ü kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 19,8'i ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti.

Birikim yaptığını belirten katılımcıların yüzde 60,3'ü altın, yüzde 18,7'si hisse senedi, yüzde 16,9'u döviz aldığını belirtti. Katılımcıların yüzde 63,5'i kripto paraları güvenli bir yatırım aracı olarak görmediğini belirtirken, yüzde 8,8'i güvenli bulduğunu, yüzde 11,2'si kısmen güvenli bulduğunu, yüzde 16,5'i ise fikrinin olmadığını aktardı.

Katılımcılara gelecek 6 aya ilişkin beklentileri sorulduğunda ise yüzde 69,9'u işsizliğin, yüzde 78,9'u döviz kurlarının, yüzde 69,7'si enflasyonun önümüzdeki 6 ay içerisinde artacağını öngördü.

Kiracılar ev kirasını ödeyemedi

Kiracıların yüzde 11,6'sı geçen ay kirasının tamamını ödeyemediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 53,3'ü kasım ayı içerisinde maddi yetersizlikten ötürü tercih ettiği gıdalardan mahrum kaldığını dile getirdi. Katılımcıların yüzde 16,3'ü maddi yetersizlikten dolayı evde yiyecek hiçbir şey bulamadığı zamanlar olduğunu kaydetti. Katılımcıların yüzde 53,3'ü kasım ayı içerisinde maddi yetersizlikten ötürü tercih ettiği gıdalardan mahrum kaldığını söyledi.

İstanbullunun asgari ücret beklentisi

Katılımcıların 2025 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin beklentisi ise 33 bin 406 TL seviyesinde gerçekleşti. Katılımcıların yüzde 69,9'u işsizliğin, yüzde 78,9'u döviz kurlarının, yüzde 69,7'si enflasyonun önümüzdeki 6 ay içerisinde artacağını düşünürken, yüzde 35,2'si büyümenin, yüzde 41'i ise yatırımların azalacağını düşündüğünü belirtti.

İstanbulluların mutluluk seviyesi 5,2

Duygu halleri sorulan İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7,1 olarak ölçülürken, kaygı seviyesi 6,4 olarak ölçüldü. Kasım ayındaki yaşam memnuniyeti 4,4 ve mutluluk seviyesi 5,2 olarak ölçüldü. Katılımcıların 2024 yılına puanı 5,4 olurken 2025 yılından beklentilerinin ise 5,3 puan olduğu görüldü.