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İstanbul Boğazı'ndan toplanan plastik atıklar cif krem şişelerinde kullanılıyor - Son Dakika

İstanbul Boğazı'ndan toplanan plastik atıklar cif krem şişelerinde kullanılıyor

01.12.2021 12:46
İstanbul Boğazı'ndan toplanan plastik atıklar cif krem şişelerinde kullanılıyor

İstanbul Boğazı'ndan Cif Çöpkaparlar ile şimdiye kadar 25 ton atık topladı.

İstanbul Boğazı'ndan Cif Çöpkaparlar ile şimdiye kadar 25 ton atık topladı. Toplanan plastik atıkları geri dönüştürerek yenilenen Cif Krem şişelerinde kullanan marka, ayrıca deniz kirliliğiyle mücadele için Ortaköy ve Aşiyan sahillerine 5 yeni Cif Çöpkapar daha yerleştirdi.

Ev temizliği markası Cif, temiz evlerin insanlar üzerinde oluşturduğu olumlu duyguları şehirlere taşıma hedefiyle 2020'nin Eylül ayında İBB ve Kızılay Beykoz Şubesi iş birliğiyle hayata geçirdiği Temizken Güzel projesini yeni adımlarla sürdürüyor. Bu kapsamda marka, İstanbul Boğazı'ndaki yüzey atıklarını temizleyen ve bugüne kadar Kadıköy, Karaköy ve Eminönü sahillerinden 23 ton atık toplayan Cif Çöpkaparların sayısını Ortaköy ve Aşiyan'a yerleştirilen ünitelerle birlikte 25'e yükseltti. Marka, boğazdan toplanan plastik atıkları geri dönüştürülerek yenilenen Cif Krem şişelerinin üretiminde kullanıyor.

Şehirlerin temizlik ve bakımında herkesin bir rolü olduğuna dikkat çeken marka, şehir sakinlerini de oluşturduğu proje web sitesinde (temizkenguzel.com) söz vermeye davet ediyor. Site üzerinden şehri koruma sözü veren her 100 bin kişi için denizlere 1 yeni Çöpkapar yerleştirme sözü veriyor.

Proje kapsamında ayrıca başta Boğaz çevresi olmak üzere şehirdeki sosyal altyapıyı da destekleyecek çalışmalar gerçekleştiren Cif, ortalama bir günde toplam 400 bin kişinin kullandığı Eminönü ve Karaköy Yaya Alt Geçitleri'nin yanı sıra Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nı da temizledi ve yeniledi. Ayrıca Kadıköy Rıhtımı'nda yaklaşık 220 bin kişinin faydalanabildiği ve sosyal mesafe kurallarına göre tasarlanan ilk park olma özelliği taşıyan Kadıköy Cif Parkı inşa edildi.

"Daha fazlasını yapmaya hazırız"

Unilever Türkiye, Iran ve Orta Asya'dan Sorumlu Ev Temizlik ve Hijyen Kategorisi Pazarlama Direktörü Mine Mavi, "Cif markamızla gerçekleştirdiğimiz Temizken Güzel projesinin bir yılını geride bırakırken elde ettiğimiz sonuçlardan gerçekten gurur duyuyoruz. Özellikle döngüsel ekonominin çok iyi bir örneği olan ve Boğaz'dan toplanan plastik atıkları geri dönüştürerek ürettiğimiz Cif Krem şişeleri bu projeyi çok farklı bir noktaya taşıdı ve bizi fark oluşturan yeni adımlar için motive etti. Özel sektör, kamu, sivil toplum ve akademiyi bir araya getiren ve kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak pek çok insana ve topluluğa da ilham kaynağı olan bu projeyi daha ileri taşımak için yol haritamız üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Biz daha fazlasını yapmaya hazırız" dedi. - İSTANBUL

İstanbul Boğazı'ndan toplanan plastik atıklar cif krem şişelerinde kullanılıyor
İstanbul Boğazı'ndan toplanan plastik atıklar cif krem şişelerinde kullanılıyor
İstanbul Boğazı'ndan toplanan plastik atıklar cif krem şişelerinde kullanılıyor

İstanbul Boğazı, Eminönü, Karaköy, Kadıköy, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul Boğazı'ndan toplanan plastik atıklar cif krem şişelerinde kullanılıyor - Son Dakika Ekonomi


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