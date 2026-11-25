Ticaret Bakanı Ömer Bolat, helal ekonomisinin gıdadan kozmetiğe, ilaçtan turizme, lojistik ve finans sektörlerine kadar geniş bir alana yayıldığını belirterek, küresel helal ekonomisinin 2029 sonuna kadar 3,5 trilyon dolarlık hacmi aşmasının beklendiğini söyledi.

Helal ekosistemini küresel ölçekte bir araya getiren 12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilen zirve, bu yıl "Küresel Ticaret, Ortak Değerler" mottosuyla düzenleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik, helal ekosistemini bir araya getiren dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alıyor.

Bakan Bolat, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl 12'ncisi düzenlenen zirvedeki tartışmaların, çalışmaların, panellerin, tebliğlerin ve Helal Expo'da yapılacak ticari görüşmelerin küresel helal pazarına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Zirvenin bu yılki temasının "Sürdürülebilir Helal Ekonomi: İsrafın Azaltılması, Büyümenin Teşvik Edilmesi" olduğunu belirten Bolat, sıcak çatışmaların, jeopolitik gerilimlerin, küresel ekonomik yavaşlamanın ve uluslararası ticarette korumacı eğilimlerin öne çıktığı mevcut dönemde uluslararası işbirliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Helal ekonomisi dev adımlarla ilerliyor"

Bakan Bolat, her yerde bölgesel ittifak arayışlarının olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun yanı sıra helal ekonomisinde de dev adımlarla ilerleme olduğunu görüyoruz. Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de biz Müslümanlara verdiği bir emir olarak helal ve güzel tüketmek konusunda ödevlerimiz var. Helal konusu artık gıdadan kozmetiğe, ilaca, sağlığa, turizme, lojistik ve finans sektörleri gibi geniş alana yayılmış bulunmaktadır. Son dönemde İslam dünyasında helal akreditasyon kuruluşları arasında ortak standartların geliştirilmesi, işbirliğinin güçlendirilmesi ve bu kuruluşların çatı bir teşkilat altında toplanması yönünde kayda değer çalışmalar yürütülüyor."

"İslam ülkelerinin ticaretimizdeki payını yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz"

Ticaret Bakanı Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkenin toplam milli gelirinin 10 trilyon dolar civarında olduğunu ifade ederek, bu ülkelerin birbirleriyle yaptıkları dış ticaretin toplamının 979 milyar dolar civarında seyrettiğini söyledi.

İİT üyesi ülkelerin Türkiye'nin dış ticaretindeki payının 2002'de yüzde 11 olduğunu hatırlatan Bolat, "Geçen yıl bu rakamı yüzde 26'ya yükselttik. Bu yıl yüzde 27'lik bir pay var. İslam ülkeleriyle dış ticareti ve ekonomik ilişkileri geliştirme politikası çerçevesinde 2028 sonuna kadar İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Türkiye'nin toplam ticaretindeki payını yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Bolat, İİT üyesi ülkeler arasında ticareti artırma noktasında hayata geçirdikleri düzenlemelerden ve yaptıkları anlaşmalardan bahsederek, "Amacımız net: İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler birbirleriyle daha fazla sanayi, tarım ve hizmetler sektörlerinde ticaret yapsın, daha fazla doğrudan yatırım ihraç etsin, karşılıklı olarak üretim faaliyetlerini artırsın, turizm, lojistik, eğitim, sağlık ve her alanda daha fazla interaktif ekonomik ilişkilerini artırsınlar." ifadelerini kullandı.

"İslami finans sektörünün büyüklüğü 6 trilyon dolara ulaştı"

Bakan Bolat, Türkiye'nin İİT üyesi ülkelerle yıllık dış ticaretinin geçen yıl 136,5 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Bu yıl daha 10 ayda 122,8 milyar dolara yükseldi. Bu 10 ay kıyaslaması olarak yüzde 10'luk bir artışa denk gelmektedir." diye konuştu.

İslam ülkeleri arasındaki ticaretin artırılmasına yönelik çalışmalara değinen Bolat, helal ekonominin geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerin belgelendirilmesi ve ortak standartların oluşturulmasının önemine işaret etti.

Bolat, gıda, turizm, tekstil, ilaç, kozmetik, medya ve eğlence gibi sektörleri kapsayan küresel helal ekonomi tüketim hacminin 2024'te yıllık yüzde 7 artışla 2,6 trilyon dolara ulaştığını belirterek, "2029 sonuna kadar helal ekonominin hacminin 3,5 trilyon doları aşması tahmin edilmektedir." dedi.

Helal tüketim harcamalarının 1,5 trilyon dolarlık bölümünü gıda ürünlerinin oluşturduğunu aktaran Bolat, İslami finans sektörünün büyüklüğünün ise 6 trilyon dolara ulaştığını kaydetti.

"HAK, 147 kuruluşa akreditasyon belgesi verme yetkisi vermiştir"

Ticaret Bakanı Bolat, 2017 yılında kurulan Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) İİT'ye bağlı İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün standartlarını uyguladığını belirterek, SMIIC'in helal standartları geliştirme faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi.

Bolat, "Suriye'nin de SMIIC'e üye olmasıyla toplam üye ve gözlemci ülke sayısı 49'a ulaşmıştır. Yakında 50 rakamını açıklayabileceğiz." dedi.

Türkiye'deki helal akreditasyon çalışmalarından bahseden Bolat, "HAK, bugüne kadar kuruluşlardan 270 tane akreditasyon belgesi konusunda başvuru almıştır. Yapılan incelemelerden ve denetimlerden sonra 147 kuruluşa akreditasyon belgesi verme yetkisi vermiştir. HAK'tan belgelendirme sertifikası almış kuruluşların verdiği tam 3 bin helal sertifika HAK'ın akreditasyon güvencesi kapsamındadır." diye konuştu.

35 bin ziyaretçi bekleniyor

Bakan Bolat, 12. Dünya Helal Zirvesi'nin helal pazarına sunacağı katkılara işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zirve, sürdürülebilirlik, helal ekonomisi, israfı azaltma ve ekonomiyi büyütme konularında önemli yol gösterici çalışmalara ev sahipliği yapacak. Zirvenin yanında düzenlenen Helal Expo da çok büyük önem taşımaktadır. Tam 25 ülkeden katılımcı 225 firma fuarda yerlerini aldı. 153'ü Türk, 72'si misafir ülkelerden katılıyor. Bu yıl en az 35 bin ziyaretçi bekleniyor. Geçen yıl 31 bin 800 ziyaretçi vardı. Bu dünyadaki en büyük helal zirvesi ve helal fuarı inşallah bütün Müslüman alemine helal ekonomisini güçlendirme noktasında yol gösterici, teşvik edici ve katkı verici bir başarı sağlayacaktır."

Uluslararası işbirliği anlaşmaları imzalandı

Konuşmaların ardından Ticaret Bakanı Bolat ile protokol üyelerinin katılımıyla fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Bolat, alanda stantları gezerken yetkililerden fuarla ilgili bilgi aldı.

Öte yandan Helal Akreditasyon Kurumu ile Vietnam Standartlar, Metroloji ve Kalite Komisyonu arasında işbirliği anlaşması imzalandı. SMIIC ile Vietnam'ın ilgili kurumu arasında da anlaşmaya varıldı.

SMIIC ile Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Helal Endüstri Geliştirme Merkezi arasında işbirliği anlaşması imzalanırken, Suudi Helal Merkezi ile Kırgız Cumhuriyeti arasında da imza töreni gerçekleştirildi.

Ayrıca Katar Ticaret Odası ile Dünya Helal Zirvesi Konseyi arasında da anlaşma imzalandı.