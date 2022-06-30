İstanbul'da "2022 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Semineri" yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da "2022 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Semineri" yapıldı

30.06.2022 19:13
İstanbul'da "2022 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Semineri" yapıldı

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği (KSSD) ortaklığı ile "2022 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Semineri" gerçekleştirildi.

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği (KSSD) ortaklığı ile "2022 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Semineri" gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu Woo, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nden Büyükelçi Murat Tamer, üst düzey Koreli ve Türk iş insanları, STK temsilcileri katıldı.

Sung Kyu Woo, etkinlikte yaptığı konuşmada, Marmara Bölgesi'nde yaklaşık 80 Koreli firmanın faaliyet gösterdiğini belirterek, "Bu şirketler ayrıca, topluluklarının tanınmasını sağlamak için, paydaşların beklentilerine yanıt vererek ve yerel topluluklarla yakın iş birliği içinde çalışarak, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar." dedi.

Samsung Türkiye yetkilileri de "2022 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Semineri" etkinliğinde "Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yolculuk" konulu sunum ile sosyal sorumluluk çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

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Kaynak: AA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İstanbul, Türkiye, Kore, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da '2022 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Semineri' yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da "2022 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Semineri" yapıldı - Son Dakika
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