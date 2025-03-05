İstanbul'da 5G Destekli Akıllı Ulaşım Altyapısı Kurulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İstanbul'da 5G Destekli Akıllı Ulaşım Altyapısı Kurulacak

ULAK ve Türksat, İstanbul'da 40 km'lik alanda 5G akıllı ulaşım altyapısı için anlaştı.

05.03.2025 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ULAK Haberleşme ve Türksat AŞ, İstanbul Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında 40 kilometrelik bir koridor üzerinde, 19 adet sahada 5G destekli akıllı ulaşım altyapısının kurulması için anlaşma imzaladı.

ULAK Haberleşmeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025'te, ULAK Haberleşme ile Türksat AŞ, Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) için 5G özel şebeke altyapısının kurulmasına yönelik anlaşma sağlandı.

Türksat AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü tarafından imzalanan anlaşma, İstanbul Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında 40 kilometrelik bir koridor üzerinde, 19 adet sahada 5G destekli akıllı ulaşım altyapısının kurulmasını kapsıyor. Proje kapsamında, akıllı ulaşım sistemlerinin 5G teknolojisiyle entegre edilmesi hedefleniyor.

Yüksek hızlı, düşük gecikmeli ve güvenli veri iletişimi sağlanabilecek

Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemleri için 19 saha noktasında kurulacak 5G özel şebeke, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen baz istasyonları (gNodeB-RAN), çekirdek şebeke (Core Network) ve ağ yönetim ve izleme sistemi (NMS) bileşenleriyle uçtan uca hizmet verecek.

Böylece söz konusu altyapı, araçların ve ulaşım altyapısının, araçtan araca (V2V), araçtan altyapıya (V2I) ve araçtan buluta (V2N) haberleşme yeteneklerini artırarak, yüksek hızlı, düşük gecikmeli ve güvenli veri iletişimi sağlamasına olanak tanıyacak.

"Geleceğin şehir içi ulaşım altyapısına öncülük edeceğiz"

Açıklamada, ULAK Haberleşme Genel Müdürü Kömürcü'nün, imza törenindeki konuşmasına yer verildi. Türkiye'nin haberleşme altyapısında, milli haberleşme çözümleriyle öncü olmaya devam ettiklerini belirten Kömürcü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu proje, Türkiye'nin akıllı ulaşım ekosisteminde önemli bir dönüm noktası olacak. ULAK Haberleşme olarak geliştirdiğimiz 5G özel şebeke çözümleriyle, akıllı ulaşım sistemlerini daha güvenli, hızlı ve verimli hale getirmeyi hedefliyoruz. Türksat ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle, İstanbul'un kritik ulaşım koridorlarından birinde 5G destekli ilk Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri'ni hayata geçirerek, geleceğin şehir içi ulaşım altyapısına öncülük edeceğiz."

"Dünya çapında örnek olacak bir projeye imza atacağız"

Türksat AŞ Genel Müdürü Atalay da bu stratejik işbirliğinin, Türkiye'nin teknolojik altyapısında önemli bir kilometre taşı olduğuna dikkati çekerek, projeyle Türkiye'nin mobil ve haberleşme teknolojileri alanında bir adım daha ileriye gitmesini sağlayacaklarını bildirdi.

Atalay, 5G teknolojisinin sunduğu imkanları kullanarak, akıllı ulaşım sistemlerinin verimliliğini artırmayı ve bu alandaki global rekabette Türkiye'nin liderliğini pekiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Türksat olarak, milli teknolojilerimizle Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak en büyük önceliğimiz. Bu işbirliğiyle, İstanbul gibi önemli bir ulaşım koridorunda 5G destekli akıllı ulaşım sistemlerini hayata geçirerek, hem ülkemizin ulaşım altyapısını modernize edeceğiz hem de dünya çapında örnek olacak bir projeye imza atacağız." ifadelerini kullandı.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Türksat, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da 5G Destekli Akıllı Ulaşım Altyapısı Kurulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
10:42 Ekrem İmamoğlu “sahte diploma“ soruşturmasında ifade verdi Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" soruşturmasında ifade verdi
18:34 Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
18:34 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir
18:34 Zorlu Holding’de yeni CEO belli oldu Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu
18:20 Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı
18:05 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı
17:30 Putin, Trump yönetimine İran’la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
17:27 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı
17:26 DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 13:19:24. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da 5G Destekli Akıllı Ulaşım Altyapısı Kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.