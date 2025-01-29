İstanbul'da ABD Yatırım Semineri

Ekonomi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği iş birliğiyle düzenlenen ABD Ticaret Bakanlığı'nın yatırım çekme programı SelectUSA "ABD'ye Yatırım Seminerleri" İstanbul'da düzenlendi.

TAİK'ten yapılan açıklamaya göre, 150'den fazla iş insanının yer aldığı seminer kapsamında, Türk yatırımcılar ile Amerikan eyalet yetkilileri arasında ikili görüşmeler yapıldı.

2011 yılında ABD federal hükümeti tarafından başlatılan ve doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmeyi amaçlayan SelectUSA programı, ilk defa Türkiye'de bir roadshow gerçekleştirdi.

Türk firmalarına Georgia, Maryland, Michigan, Ohio, Güney Karolina ve Virginia eyaletlerindeki yatırım fırsatlarının anlatıldığı seminerde, teşvikler, vergi avantajları ve yatırım süreçleri aktarılarak, hukuk, finans, vize ve muhasebe alanlarında sunumlar yapıldı.

"Türk Yatırımcıların ABD'de Başarılı Yatırım Süreci" panelinde SelectUSA'ın sunduğu teşviklerin Türk yatırımcılara sağladığı katkılar ele alınırken, "ABD Ticari Hizmet Sağlayıcılarının Değerlendirmeleri" panelinde ise ABD'ye açılmak isteyen firmaların iş kurma ve diğer prosedürlerle ilgili takip etmeleri gereken süreçler değerlendirildi.

"Etkinlik Türk şirketlere yatırım fırsatlarını keşfetmeleri için eşsiz bir platform sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAİK Başkanı Murat Özyeğin, Türkiye'de ilk kez düzenlenen SelectUSA etkinliğine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bu etkinlik, Türk şirketlerine ABD'nin sunduğu yatırım fırsatlarını keşfetmeleri için eşsiz bir platform oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğin iki ülke arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma yolunda önemli bir adım teşkil ettiğine işaret eden Özyeğin, Güney Karolina, Ohio, Virginia, Maryland, Michigan ve Georgia eyaletlerinin Türk yatırımcılar için sunduğu fırsatlara dikkati çekti.

Özyeğin, teşvikler, vergi avantajları ve yatırım ortamlarına dair bire bir görüşmelerin iş dünyası açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.

Murat Özyeğin, dünyanın en büyük yatırım çekme etkinliği olan SelectUSA Investment Summit'in her yıl Maryland'de düzenlediğini ve bu yıl 40'ıncı kez düzenlenecek Amerikan Türk Konferansı (ATC) ile aynı haftaya denk geldiğini aktardı.

Ekonomik ilişkilerin gelişmesi için iki etkinliğin aynı haftaya denk gelmesinin güçlü bir sinerji yaratacağını belirten Özyeğin, "Seminerde bulunan firmaları 40'ıncı ATC'ye davet ederek bu diyaloğu daha da derinleştirmek istiyoruz." dedi.

ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh ise ABD hükümetinin SelectUSA gibi girişimlerle, ABD pazarında fırsatlar arayan işletmeleri destekleyerek, ABD'ye yabancı yatırım çektiğini belirterek, "Hem ABD hem de Türkiye güçlü girişimcilik ekosistemlerine sahip. Her iki ülke İnovasyonun başarılı işlerin arkasındaki itici güç olduğu bilinmektedir. Bu doğrultuda, iki ülkenin inovasyonu teşvik etmek ve iş birliği olanaklarını artırmak için birlikte çalışabileceği pek çok yol bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.