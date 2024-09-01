İstanbul'da Ağustos Ayında Perakende ve Toptan Fiyatlar Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Ağustos Ayında Perakende ve Toptan Fiyatlar Arttı

İstanbul'da ağustos ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,73, toptan fiyatlar ise yüzde 0,98 artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, konut harcamalarında yüzde 7,06 artış yaşanırken, giyim harcamaları grubunda yüzde 3,74 azalış oldu. Toptan fiyatlarda ise mensucat grubunda yüzde 3,59, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,09 artış görüldü.

01.09.2024 13:47
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İstanbul'da ağustos ayında önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,73, toptan fiyatlar yüzde 0,98 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ağustos ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, kentte perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,73, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,98 arttı.

Önceki yılın ağustos ayına göre değişim oranlarını gösteren İstanbul Ticaret Odasının 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 61,57, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 46,87 olarak gerçekleşti.

Ağustosta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre konut harcamalarında yüzde 7,06, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 2,11, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,56, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 1,26, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,98, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,81, gıda harcamalarında yüzde 0,51 artış, giyim harcamaları grubunda yüzde 3,74 azalış oldu.

Ağustos ayında toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, mensucat grubunda yüzde 3,59, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,09, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,94, madenler grubunda yüzde 1,65, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,50, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,21 artış, yakacak ve enerji maddeleri grubunda ise yüzde 0,42 azalış gerçekleşti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Ağustos Ayında Perakende ve Toptan Fiyatlar Arttı - Son Dakika

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