İTO Başkanı Avdagiç'ten kar yağışı sebebiyle AVM'lerin 13.00'ten sonra açılması tavsiyesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yoğun kar yağışı sebebiyle İstanbul'da bulunan AVM'lerin 13.00'ten sonra açılması konusunda tavsiyede bulunduklarını duyurdu.
Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"İstanbul Valiliği'nin kararını dikkate alarak, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ve Birleşik Markalar Derneği Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul'da AVM'lerin bugün 13.00'ten sonra açılması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır."
Kaynak: AA
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