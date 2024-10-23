İstanbul'da Burj CEO Zirvesi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Burj CEO Zirvesi Gerçekleştirildi

İstanbul\'da Burj CEO Zirvesi Gerçekleştirildi

CEO Clubs Network'un düzenlediği zirvede global iş dünyası ve geleceğin yatırımları konuşuldu.

23.10.2024 16:46
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CEO Clubs Network tarafından dünyanın dört bir yanından farklı sektörlerdeki iş insanlarını bir araya getiren "Burj CEO İş Zirvesi ve Ödül Töreni", İstanbul'da gerçekleştirildi.

Washington, Londra, Shenzhen, Mauritius, Dubai ve Atina'nın ardından bu yıl İstanbul'da düzenlenen "Burj CEO İş Zirvesi ve Ödül Töreni", küresel iş dünyasını bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka'nın katılımıyla gerçekleştirilen zirvede küresel iş dünyasından birçok isim yer aldı.

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren CEO Clubs Network Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Tariq Nizami, zirveyi son 7 yıldır dünyanın farklı yerlerinde düzenlediklerini belirterek, teknolojiden gayrimenkule, turizmden yapay zekaya kadar birçok konunun etkinlikte ele alınacağını dile getirdi.

Nizami, "Bence hepimiz geleceğin dünyasında yüksek teknolojide yaşıyoruz. Bugün için değil, yarın için fayda sağlayacak bir fırsat yaratmalıyız. Çünkü hepimiz gençliğin gelecek olduğunu düşünüyoruz, bu yüzden hepimiz iyi ve temiz bir ortamda, iş ortamında ve gelecek için yaşamak üzere temiz bir ortamda yaşamalıyız." dedi.

Türkiye'nin çok merkezi bir konumda olduğuna dikkati çeken Nizami, dünya ticaretine yön veren yüzlerce iş insanını bir araya getirerek yeni ufuklar açtıklarını söyledi.

Yatırım ve liderliğin geleceği tartışıldı

Açılış konuşmasının ardından, Genius & Crazy Kurucusu ve CEO'su Dimitris Michopoulos'un moderatörlüğündeki "Liderliğin Geleceği: Kesinti Dönemlerinde Uyarlanabilirlik ve Çeviklik" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde, Hair Energy CEO'su Ayesha Sohaib Mustafa, TakeNote IT CEO'su Mamela Luthuli, SVP Adecco Avrupa-Orta Doğu- Afrika Sorumlusu Mayank Patel, Derubis Caravans CEO'su Lejla Kraljevic ve Airolink Group Başkan Yardımcısı Dorothy Pinyoloya konuşma yaptı.

Panelde, liderlerin sürekli değişen bir ortamda gelişmek için nasıl evrim geçirmeleri gerektiği incelenirken, endüstrilerin hızlı teknolojik gelişmeler ve beklenmedik krizlerle karşı karşıya kaldıkça, uyum sağlamanın ve çevikliğin olmazsa olmaz olduğu vurgulandı.

Program, Confity Capital Partners Yönetici Ortağı Sia Ashok moderatörlüğünde "Yatırım Stratejilerini Yeniden Tanımlamak: Asya ve Yükselen Piyasalarda Büyüme, Sürdürülebilirlik ve Yeni Yatırımcı Sınıfların Ortaya Çıkışı" başlıklı panel ile devam etti.

Panelde, MasterCard MENA & Afrika Bölge Direktörü Alpay Akdemir, Dubai Ticaret Odası Türkiye Temsilcisi Mert Danişger, ARDASS CEO'su Satpreet Singh, Demiryolu Taşımacılığı Derneği Genel Müdürü Nükhet Işıkoğlu, EMCC Global Başkanı Rıza Kadılar ve Senegal Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Amadou Mama Diop konuştu.

Panelde, Asya ve gelişmekte olan pazarlardaki hızla gelişen yatırım ortamı, riskler, özel sermaye, etki yatırımcıları ve egemen varlık fonları gibi yeni yatırımcı sınıflarının piyasa fırsatlarını nasıl şekillendirdiği konuşuldu.

Üretken yapay zeka ve yaşam kalitesinin artırılması konuşuldu

Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney'in moderatörlüğündeki "İş Dünyasında Üretken Yapay Zeka ve Blockchain: Yeni Gelir Akışlarının ve İş Modellerinin Kilidini Açmak" başlıklı panelde de Serenity COO'su Farsh Fallah, MBUZZ CEO'su Sabir Salim, Omnis Ticaret & Danışmanlık Eğitmeni Sinem Gönç ile Gobi Partners Kurucusu Erdem Dereli konuşma yaptı.

Panelde, üretken yapay zeka ve blok zincir gibi teknolojilerin sektörleri nasıl dönüştürdüğü konuşuldu.

Programın son paneli ise Adam Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Akhtar'ın moderatörlüğünde, "Yaşam Kalitesinin Artırılması: Gayrimenkul, Konaklama, Sağlık ve Havacılık Yoluyla Bütünsel Ekosistemler Yaratmak" başlığıyla gerçekleştirildi.

Panelde, Coffe Island Network Geliştirme Kıdemli Müdürü Achilleas Lazarou, The Ellitan Group Kurucusu ve Ortağı Jesse Elliott, Theofylaktos-Castelli Milano 1938 Kurucusu Ioannis Theofylaktos, ESPA Yönetici Direktörü Neelivethil Rajeev ve Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık odaklı gayrimenkul, topluluk oluşturmada misafirperverliğin rolü ve havacılığın erişilebilirlik üzerindeki etkisine odaklanıldığı panelde, konuşmacılar bu sektörleri entegre etmek için yenilikçi stratejilerini paylaştı.

Toplam 20 ülkeden 200'e yakın katılımcının yer aldığı zirvede 30 farklı iş insanı konuşma yaparken, program, ödül töreninin ardından sona erecek.

Kaynak: AA

İş Dünyası, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Finans, Dünya, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Burj CEO Zirvesi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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