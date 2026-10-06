İstanbul'da dolar 49,1780 liradan, avro 55,1920 liradan satılıyor

İstanbul'da dolar 49,1780 liradan, avro 55,1920 liradan satılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada dolar güne 49,1780 liradan, avro ise 55,1920 liradan başladı. Dolar 49,1760 liradan alınıp 49,1780 liradan satılırken avro 55,1900 liradan alınıyor, 55,1920 liradan satılıyor; dün satış fiyatları ise dolar 49,1590, avro 55,0560 liraydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 49,1780 liradan, avro 55,1920 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 49,1760 liradan alınan dolar, 49,1780 liradan satılıyor. 55,1900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,1920 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 49,1590 lira, avronun satış fiyatı ise 55,0560 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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