İstanbul serbest piyasada dolar 34,3770 liradan, avro 36,5220 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,3750 liradan alınan dolar, 34,3770 liradan satılıyor. 36,5200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,5220 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,3790 lira, avronun satış fiyatı ise 36,5450 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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