İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,7140 liradan, avro 36,5640 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 34,7120 liradan alınan dolar, 34,7140 liradan satılıyor. 36,5620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,5640 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,6950 lira, avronun satış fiyatı ise 36,6660 lira olmuştu.
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