İstanbul serbest piyasada dolar 35,1540 liradan, avro 36,4820 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,1520 liradan alınan dolar, 35,1540 liradan satılıyor. 36,4800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,4820 lira olarak belirlendi.
Dün günü doların satış fiyatı 35,0790 lira, avronun satış fiyatı ise 36,5890 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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