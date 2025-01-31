İstanbul serbest piyasada dolar 35,8620 liradan, avro 37,2830 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,8600 liradan alınan dolar, 35,8620 liradan satılıyor. 37,2810 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,2830 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,7720 lira, avronun satış fiyatı ise 37,4210 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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