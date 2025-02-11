İstanbul serbest piyasada dolar 36,0280 liradan, avro 37,1190 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,0260 liradan alınan dolar, 36,0280 liradan satılıyor. 37,1170 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,1190 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 35,9940 lira, avronun satış fiyatı ise 37,1520 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Dolar bir kez daha o sınırı aştı - Son Dakika
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