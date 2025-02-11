Dolar bir kez daha o sınırı aştı

nuri yildiz:

Dolar düsmez ise enflasyon inmez.Sebebi : Piyasa dolar yükseldiğinde hemen her şeye zam yapar dolar kuru üzerinden değerlendirir. Dolar ile işi olmayan esnaf bile bunu yapar.. Türkiye yüzde 20 dolar ile işi var yüzde 80 dolar ile işi yok iken niçin hala doları düşürmüyor sunuz.. Dolar 30 TL görmek istiyoruz ..Zor mu? Hayır ..Bazı kesimler para kazanacak diye milletin anası ağlıyor .