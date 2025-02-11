Dolar bir kez daha o sınırı aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar bir kez daha o sınırı aştı

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İstanbul serbest piyasada doların satış fiyatı 36,0280 lira, avronun satış fiyatı ise 37,1190 lira olarak belirlendi. Dün dolar 35,9940 lira, avro 37,1520 lira düzeyindeydi.

11.02.2025 09:47
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İstanbul serbest piyasada dolar 36,0280 liradan, avro 37,1190 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,0260 liradan alınan dolar, 36,0280 liradan satılıyor. 37,1170 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,1190 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 35,9940 lira, avronun satış fiyatı ise 37,1520 lira olmuştu.

Dolar bir kez daha o sınırı aştı
Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar bir kez daha o sınırı aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • nuri yildiz:
    Dolar düsmez ise enflasyon inmez.Sebebi : Piyasa dolar yükseldiğinde hemen her şeye zam yapar dolar kuru üzerinden değerlendirir. Dolar ile işi olmayan esnaf bile bunu yapar.. Türkiye yüzde 20 dolar ile işi var yüzde 80 dolar ile işi yok iken niçin hala doları düşürmüyor sunuz.. Dolar 30 TL görmek istiyoruz ..Zor mu? Hayır ..Bazı kesimler para kazanacak diye milletin anası ağlıyor . 0 0 Yanıtla
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