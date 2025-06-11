İstanbul serbest piyasada dolar 39,1930 liradan, avro 44,8120 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,1910 liradan alınan dolar, 39,1930 liradan satılıyor. 44,8100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,8120 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,2140, avronun satış fiyatı ise 44,9150 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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