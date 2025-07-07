İstanbul serbest piyasada dolar 39,9400 liradan, avro 47,0530 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,9380 liradan alınan dolar, 39,9400 liradan satılıyor. 47,0510 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,0530 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 39,8360, avronun satış fiyatı ise 46,9920 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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