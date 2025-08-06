İstanbul serbest piyasada dolar 40,6930 liradan, avro 47,1520 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,6910 liradan alınan dolar, 40,6930 liradan satılıyor. 47,1500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,1520 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 40,6630, avronun satış fiyatı ise 46,9240 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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