İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 40,8920 liradan, avro 47,8670 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 40,8900 liradan alınan dolar, 40,8920 liradan satılıyor. 47,8650 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,8670 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 40,8980, avronun satış fiyatı ise 47,8480 lira olmuştu.
