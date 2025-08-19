İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 40,9000 liradan, avro 47,7170 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,8080 liradan alınan dolar, 40,9000 liradan satılıyor. 47,7150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,7170 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 40,8900, avronun satış fiyatı ise 47,7500 lira olmuştu.
