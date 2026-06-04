İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

04.06.2026 09:10
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İstanbul serbest piyasada dolar 45,9720 lira, avro ise 53,5090 liradan işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,9720 liradan, avro 53,5090 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 45,9700 liradan alınan dolar 45,9720 liradan satılıyor. 53,5070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,5090 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 45,9580, avronun satış fiyatı ise 53,5080 lira olmuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika

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