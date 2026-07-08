İstanbul serbest piyasada dolar 46,8550 liradan, avro 53,5390 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 46,8530 liradan alınan dolar, 46,8550 liradan satılıyor. 53,5370 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,5390 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 46,8410 lira, avronun satış fiyatı ise 53,5710 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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