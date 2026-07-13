İstanbul serbest piyasada dolar 47,0030 liradan, avro 53,6690 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 47,0010 liradan alınan dolar, 47,0030 liradan satılıyor. 53,6660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,6690 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 46,9860 lira, avronun satış fiyatı ise 53,6940 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?