İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 47,7170 lira, avro 55,1750 lira olarak işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 47,7170 liradan, avro 55,1750 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,7150 liradan alınan dolar, 47,7170 liradan satılıyor. 55,1730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,1750 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 47,7040 lira, avronun satış fiyatı ise 55,1730 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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