İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul'da dolar 48,2740 lira, avro 56,0910 lira olarak işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 48,2740 liradan, avro 56,0910 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 48,2720 liradan alınan dolar, 48,2740 liradan satılıyor. 56,0890 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,0910 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 48,2620 lira, avronun satış fiyatı ise 56,0050 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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