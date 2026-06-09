İstanbul serbest piyasada dolar 46,1160 liradan, avro 53,2850 liradan günü başladı.
Serbest piyasada 46,1140 liradan alınan dolar 46,1160 liradan satılıyor. 53,2830 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,2850 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 46,1030 lira, avronun satış fiyatı ise 53,2430 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
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