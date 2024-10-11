İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2900 liradan, avro 37,4920 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,2880 liradan alınan dolar, 34,2900 liradan satılıyor. 37,4900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,4920 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2080 lira, avronun satış fiyatı ise 37,5570 lira olmuştu.
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