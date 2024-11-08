İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3400 liradan, avro 37,0260 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,3380 liradan alınan dolar, 34,3400 liradan satılıyor. 37,0240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,0260 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2480 lira, avronun satış fiyatı ise 37,0700 lira olmuştu.
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