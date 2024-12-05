İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,7630 liradan, avro 36,7120 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,7610 liradan alınan dolar, 34,7630 liradan satılıyor. 36,7100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,7120 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,7510 lira, avronun satış fiyatı ise 36,4550 lira olmuştu.
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