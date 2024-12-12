İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,8860 liradan, avro 36,7610 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,8840 liradan alınan dolar, 34,8860 liradan satılıyor. 36,7590 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,7610 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,8680 lira, avronun satış fiyatı ise 36,9630 lira olmuştu.
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