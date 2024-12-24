İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2520 liradan, avro 36,7930 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,2500 liradan alınan dolar, 35,2520 liradan satılıyor. 36,7910 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,7930 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,2200 lira, avronun satış fiyatı ise 36,7860 lira olmuştu.
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