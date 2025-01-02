İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 35,3730 liradan, avro 36,7620 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,3710 liradan alınan dolar, 35,3730 liradan satılıyor. 36,7600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,7620 lira olarak belirlendi.
Salı günü doların satış fiyatı 35,3580 lira, avronun satış fiyatı ise 36,7510 lira olmuştu.
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