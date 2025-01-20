İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 35,5880 liradan, avro 36,6920 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 35,5860 liradan alınan dolar, 35,5880 liradan satılıyor. 36,6900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,6920 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 35,5700 lira, avronun satış fiyatı ise 36,3310 lira olmuştu.
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