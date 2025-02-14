İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 36,2020 liradan, avro 37,8400 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,2000 liradan alınan dolar, 36,2020 liradan satılıyor. 37,8380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,8400 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,1080 lira, avronun satış fiyatı ise 37,6430 lira olmuştu.
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